Alerta meteorológica por lluvias, fuertes tormentas y vientos intensos: cuáles son las provincias afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA

La visibilidad será buena durante toda la jornada y la humedad promedio será del 88%. Los vientos más intensos se registrarán en horas de la tarde y de la noche, con ráfagas del sector sudeste y del este que pueden alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

En tanto, el lunes continuará el mal tiempo. El termómetro oscilará entre los 14 y los 19 grados. Por la mañana y tarde se esperan lluvias, mientras que por la noche habrá lloviznas.

Para el martes se espera una mejora en las condiciones con cielo algo nublado. La temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 20 grados.

Para el miércoles mejora el clima, con condiciones del tiempo sin lluvias, una mínima de 11° y máxima de 19°.

Ya para el jueves, seguirán las buenas condiciones en la jornada, que tendrá una temperatura mínima de 14° y máxima de 18°. No se descarta el regreso de la lluvias de cara al próximo fin de semana.

Alerta amarilla por lluvias, fuertes tormentas y vientos intensos: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para varias localidades argentinas donde este domingo se esperan fuertes lluvias y tormentas acompañadas por ráfagas que pueden dejar valores acumulados de entre 30 y 60 mm.

El aviso abarca la mitad norte de la provincia de Entre Ríos y advierte que algunas precipitaciones serán localmente fuertes. Pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se espera que las tormentas tengan lugar durante la noche del domingo aunque en el extremo norte de la provincia, cerca del límite con Corrientes, es probable que se extiendan hasta la madrugada del lunes. El SMN adelantó que los valores acumulados que se estiman para la zona pueden ser superados de forma puntual.

En ese sentido, recomendó a los habitantes de las localidades afectadas que no saquen la basura, retiren los objetos que impidan que el agua escurra, eviten las actividades al aire libre, no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanezcan en playas, ríos, lagunas o piletas.

Las zonas afectadas en Entre Ríos son: Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.