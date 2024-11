Champions League 2024/2025 y una fecha plagada por quejas y lesiones: la preocupación del Real Madrid

vinicius jr.webp

Carlo Ancelotti y varios jugadores del Madrid le atribuyen esta problemática al apretado calendario que tienen los clubes europeos de máximo nivel. En esa línea, durante la conferencia de prensa de ayer, el director técnico del conjunto español explotó ante los periodistas: "Mira, yo escucho muchos consejos, pero he jugado 1300 partidos, he hecho 1300 alineaciones y he hecho casi 4000 cambios. Nadie me puede dar consejos en este sentido.

Respecto de las lesiones sufridas, respondió: "Sí, pero también hemos tenido siete cruzados. Evitar esto es complicado. Es difícil, porque no es problema del Madrid, también de otros equipos. Cada uno a su manera maneja estas cosas a su manera, pero lo que no cambia son las lesiones".

militao.jpg

Todos los partidos de Champions League para hoy, 27 de noviembre

Estos son todos los encuentros que se disputarán este miércoles:

14:45 Estrella Roja - Stuttgart

14:45 Sturm Graz - Girona

17:00 Mónaco - Benfica

17:00 Aston Villa - Juventus

17:00 Bolonia - LOSC Lille

17:00 Celtic - Brujas

17:00 Dinamo - Borussia Dortmund

17:00 Liverpool - Real Madrid

17:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

