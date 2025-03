La decepción de Franco Colapinto por el resultado de Alpine en el GP de China: "Disfruten, estoy aburrido"

El piloto argentino se mostró muy relajado durante el GP de China y mantuvo la calma. Pese a que no hizo declaraciones sobre sus compañeros y el equipo, dejó clara su postura: "No puedo hablar, boludo. No me dejan. Disfruten ustedes, yo estoy aburrido", expresó al salir ante la prensa, al finalizar la carrera que ganó el australiano Oscar Piastri.