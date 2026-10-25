De la mano de Mbappé, el Real Madrid le ganó el clásico al Barcelona en el Camp Nou

Con un doblete del delantero francés, el Merengue se impuso 2-1 ante el conjunto culé por la décima fecha de La Liga. Raphinha había marcado el empate parcial para el equipo de Hansi Flick, que sufrió su primera derrota en el torneo.

El Real Madrid se quedó con una nueva edición del clásico español tras vencer 2-1 al Barcelona este domingo en el Camp Nou, por la décima fecha de La Liga de España . Con dos goles de Kylian Mbappé , el Merengue consiguió un triunfo clave como visitante y le puso fin al invicto del conjunto catalán, que llegaba con puntaje ideal.

El equipo de José Mourinho alcanzó los 24 puntos y quedó tercero en la tabla, a tres unidades del Barcelona, que continúa como líder con 27. El Atlético de Madrid, segundo con 25, también se mantiene en la pelea por la cima del campeonato.

El clásico tuvo momentos de tensión y un cierre caliente. Después de que Mbappé abriera el marcador en el primer tiempo, Raphinha igualó para el local en el complemento. Cuando los dirigidos por Hansi Flick parecían crecer en el partido, el delantero francés volvió a aparecer para sentenciar el resultado y darle la victoria al conjunto blanco.

El encuentro comenzó con intensidad y tuvo a Arda Güler como uno de los primeros protagonistas: el mediocampista turco probó desde afuera del área y obligó a intervenir al arquero Joan García. El Barcelona respondió con aproximaciones de Anthony Gordon y Raphinha, aunque se encontró con un Andriy Lunin firme bajo los tres palos.

Con el correr de los minutos, el Real Madrid encontró espacios para atacar y complicó al fondo azulgrana. A los 29 minutos, el Barcelona debió realizar una modificación obligada por la lesión de Xavi Espart, reemplazado por Alejandro Balde. Poco después, el conjunto visitante consiguió la ventaja: a los 40 minutos del primer tiempo , Mbappé aprovechó un despeje defectuoso de Gerard Martín que rebotó en el delantero francés y terminó dentro del arco.

El Barcelona buscó reaccionar antes del descanso, pero no logró concretar sus oportunidades. Lamine Yamal tuvo una ocasión clara que se fue desviada, mientras que el Real Madrid siguió amenazando de contraataque. Yan Diomande también estuvo cerca de ampliar la diferencia, aunque su remate terminó afuera.

En el complemento, el equipo de Flick adelantó sus líneas y encontró el empate a los 15 minutos. Tras una buena combinación con Pedri, Raphinha definió para establecer el 1-1 y devolverle la ilusión al público del Camp Nou. El gol cambió el desarrollo del encuentro: el local ganó confianza y comenzó a generar peligro con mayor frecuencia.

El Barcelona estuvo cerca de dar vuelta el resultado. Gerard Martín y Lamine Yamal tuvieron oportunidades para marcar el segundo, pero Lunin respondió con intervenciones decisivas. El Real Madrid, que por momentos debió replegarse ante la presión local, resistió los ataques y esperó su oportunidad para volver a golpear.

La definición llegó a los 42 minutos del segundo tiempo, cuando Eduardo Camavinga protagonizó una buena acción dentro del área y asistió a Mbappé, que apareció para marcar el 2-1 definitivo y completar su doblete. En los últimos minutos, el Barcelona intentó llegar al empate, pero la defensa visitante sostuvo la ventaja en un cierre marcado por las faltas y las amonestaciones.

Así, el Real Madrid se llevó el clásico de visitante y consiguió un triunfo que ajustó la pelea por la cima de La Liga. Para el Barcelona, en cambio, la derrota significó el final de su racha perfecta en el campeonato, aunque se mantiene como líder.