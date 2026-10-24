Julián Álvarez empieza a dejar atrás el mal momento con el Atleti: metió un gol y lo ovacionaron + Agregar ámbito en









El delantero argentino marcó su primer gol de la temporada en LaLiga, el segundo en cuatro días luego del que le hizo al Stuttgart por la Champions League. El equipo de Diego Simeone quedó segundo, a dos puntos del Barcelona.

Julián Álvarez.

Julián Álvarez volvió a convertir este sábado con la camiseta del Atlético de Madrid y el equipo de Diego Simeone venció 1-0 al Deportivo de La Coruña, este sábado, por la décima fecha de LaLiga. El delantero argentino marcó a los 48 minutos del primer tiempo y se llevó una gran ovación del público del estadio Riyadh Air Metropolitano.

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El gol llegó tras cortar una salida del rival: Álvaro Grimaldo —que había generado preocupación por una posible lesión antes del descanso— filtró un pase y Julián definió. Fue su primer tanto de la temporada en el campeonato español.

Con la victoria, el Atlético se afianzó en el segundo puesto, a dos puntos del líder Barcelona, que este domingo recibirá al Real Madrid en el Clásico.

Una racha de 174 días sin gritar El gol ante el Deportivo llegó cuatro días después del que había marcado el martes en el 1-1 frente al Stuttgart, en Alemania, por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League. Aquel día, Julián convirtió de zurda, de primera intención, tras un centro de Ademola Lookman, y puso el empate luego de que el conjunto alemán se adelantara con un tanto de Jamie Leweling.

Ese gol cortó una sequía de 174 días con el Atlético: el último lo había hecho el 29 de abril, ante el Arsenal, en la semifinal de la Champions. En LaLiga, según Infobae, su anterior gol había sido el 28 de febrero, de visitante frente al Oviedo.

Las chances y el cierre El argentino pudo repetir a los 70 minutos, cuando se quedó con un mano a mano ante el arquero Leo Román que no logró convertir. El Deportivo presionó hasta el final y, en el tiempo adicional (90+5), Jan Oblak detuvo sobre la línea de gol un remate de Kevin Sánchez que habría significado el empate. El público del Metropolitano empieza a dejar atrás el fallido intento de traspaso de Julián al Barcelona en el último mercado de pases.