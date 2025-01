Día clave en el mercado de pases: Boca define la llegada de Leandro Paredes

image.png Boca sueña con cerrar la incorporación de Leandro Paredes. Archivo

Esto es lo que frena que aumenten más los números del ofrecimiento, además de que el jugador podría volver gratis a mitad de año tras finalizar su vínculo en Europa. Pero el xeneize no se da por vencido e intentará definir su llegada este viernes, o al menos definir una respuesta.

El problema de la Roma

Por otra parte, Paredes es un jugador importante en el esquema de Ranieri quien lo volvió a poner como titular indiscutible y hasta a veces capitán. Disputó nueve de los 12 encuentros que lleva la Loba bajo el mando del histórico entrenador italiano, quien asumió en reemplazo de Daniele De Rossi.

Por lo tanto, la tarea de conseguirle un reemplazante, en el caso de que las negociaciones contractuales y entre clubes avancen, se volvería aún más compleja debido al poco tiempo que le queda. El mercado de invierno de la Serie A, al igual que la mayoría de las ligas importantes del viejo continente, cerrará el lunes 3 de febrero, por lo que cuenta con pocos días para negociar por otra estrella.

El xeneize se enfrenta a un inconveniente similar, dado que el mercado argentino termina este viernes 31 de enero. Pero la partida a préstamo por 18 meses de Mauricio Benítez a Royal Antwerp de Bélgica le daría una prórroga hasta marzo para incorporar más refuerzos, siempre y cuando vengan desde el exterior.

La frase de Renieri que ilusiona a todo Boca

El director técnico del conjunto capitalino dejó en claro que no tiene intenciones de retenerlo si decide irse. Esto generó una gran ilusión en los hinchas de la institución xeneize, que esperan y piden por su retorno.

Al consultarle acerca de si podía asegurar la continuidad del mediocampista central, el DT respondió: "Todos los rumores sobre Leandro los he escuchado de ti y no de él. Si no quiere quedarse, no pondré freno ".

En cuanto a su posible reemplazo, el director técnico mencionó a Bryan Cristante como una alternativa para ocupar el mediocampo en caso de que Paredes se marche. Además, la prensa italiana informó que ya está analizando opciones en el mercado, entre ellas la de Casemiro, actualmente en el Manchester United.