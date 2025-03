El Loco Gatti continua internado y preocupa su estado de salud

El conductor, Josep Pedrerol, le consultó si los remedios que estaría tomando contribuyeron en esa evolución: “Veremos dentro de unos días. Lo positivo de hoy fue que, aparentemente, algo mejoró de ayer a hoy, pero esto es día a día. Entonces, somos muy cautos. Sabemos que hay que tener paciencia. Los médicos se han comportado maravillosamente bien, lo han tratado y cuidado increíblemente bien. Hay que esperar sacarlo adelante entre ellos y la fuerza que él tenga”, explicó.

La salud del Loco ya había generado preocupación en marzo de 2020, cuando fue internado en España después de contraer coronavirus: “Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. Me dijeron que estuve cerca de morir”. “Mi mujer fue todos los días a verme. Ella me dijo que me veía muy mal. Yo no quería que vaya. Ella me besaba y yo le decía que estaba loca. Lo hacía con mascarillas”, añadió en ese momento.

Nacha Nodar, su esposa durante 54 años, falleció en junio de 2024. Según su entorno, la partida de la madre de sus hijos, Federico y Lucas, afectó el ánimo y la salud del exarquero.

La carrera del exarquero

Gatti, en su carrera, defendió la camiseta de Boca, River, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Atlanta. Fue en el "Xeneize" donde consiguió tener reconocimiento tras disputar 417 partidos con la camiseta azul y oro, convirtiéndose en el arquero con más presencia del club.

Supo conseguir la Copa Libertadores en 1977 y 1978, la Copa Intercontinental de 1977 y varios torneos locales entre 1976 y 1981.

Luego de su retiro, formó parte de muchos programas mediáticos y se fue creando su propio personaje. A su vez, se destacó por tener declaraciones polémicas que surgían de su participación en el programa español El Chiringuito.

Actualmente, el "Loco" permanece acompañado por su hijo Federico, quien se encuentra en el país. Por otro lado, Lucas, el otro hijo de Gatti, debió viajar desde el exterior para ver a su padre.