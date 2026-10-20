Duelo de argentinos: Mariano Navone eliminó a Juanma Cerúndolo en el ATP de Bruselas y avanzó a octavos de final + Agregar ámbito en









El nuevejuliense le ganó de manera contundente al menor de los Cerúndolo y pasó a las instancias de mayor peso del torneo en Bélgica. Además, conocé que otros argentinos siguen en carrera.

Mariano Navone venció 2 a 0 a Juanma Cerúndolo y está en octavos de final del ATP 250 de Bruselas.

Mariano Navone (número 45 en el ranking ATP) le ganó este martes a Juan Manuel Cerúndolo (53°) por 7-6 (10) y 6-2 en una hora y 46 minutos de partido, por la primera ronda del ATP 250 de Bruselas. De esta manera, “La Nave” se metió en octavos de final y se enfrentará ante Tallon Griekspoor (60°).

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El partido por la siguiente ronda lo tendrá como favorito al argentino, quien en el torneo se posiciona como el octavo mejor en cuanto al ranking, y se llevará a cabo el miércoles no antes de las 7.40 horas.

De amigos a rivales, Navone y Cerúndolo el enfrentamiento de la primera ronda del ATP de Bruselas. Navone, en busca de su segundo título ATP Tour El nacido en 9 de Julio estuvo muy cerca de perder el primer set. Juanma Cerúndolo se encontraba ganando por 5-3 y con servicio ganador a su favor. Aún así, Navone lo quebró y lo llevó al tie-break, en donde finalmente pudo ganarle por 12-10 y se llevó la primera parte del encuentro.

Una vez en la segunda manga, ambos no se sacaron diferencias, hasta que Navone pudo quebrar los dos últimos games seguidos del menor de los Cerúndolo y se llevó el último set con un contundente 6-2, y el partido con un gran 2-0.

Navone sigue adelante en el ATP 250 de Bruselas. @albicelesteilu De esta manera, además de pasar a octavos, “La Nave” consiguió un gran récord que intentará prolongar en el próximo partido: tiene más victorias que derrotas dentro de su historial en el ATP Tour. Con un saldo positivo de 24 victorias y 23 derrotas, el argentino consiguió una efectividad del 51% en sus partidos.

Los otros argentinos que siguen en carrera en torneos ATP A pesar de que Navone eliminó al argentino Juanma Cerúndolo, otros seguirán llevando la bandera adelante en distintos torneos ATP. El único que competirá por el certamen de Bélgica con él será Francisco Cerúndolo (21°), la mejor raqueta argentina en la actualidad, quien debutará directamente en octavos de final el miércoles a las 6.30, frente al estadounidense Martin Damm Jr. (107°). Fran Cerúndolo, en busca de un nuevo título ATP. @Tiempodetenis1 Por otro lado, Tomás Etcheverry (29°) debutará en el Almaty Open, este miércoles no antes de las 3.30 de la madrugada contra el italiano Mattia Bellucci (68°), quien se consagró este último fin de semana en el Challenger de Jinan, China. Además, por el mismo torneo, Facundo Díaz Acosta (71°) se enfrentará ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (128°), quien derrotó a Marin Cilic (84°) en la primera ronda. El argentino, por su parte, dejó afuera a su compatriota Thiago Tirante en el certamen kazajo, y buscará su primer torneo ATP Tour, luego de ganar los Challenger en Tigre II, Sao Leopoldo, Francavilla, Milán, San Marino y Sevilla.