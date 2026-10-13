Número uno por primera vez: Alexander Zverev terminará el año como el mejor jugador de tenis del mundo + Agregar ámbito en









El alemán, que ganó dos Grand Slam en el año, aprovechó las lesiones de Carlos Alcaraz y Jannick Sinner para obtener resultados positivos y escalar a la cima del ranking mundial.

Alxander Zverev será el nuevo número uno del tenis. X

Alexander Zverev terminará el 2026 como el número uno del ranking ATP. Tras una combinación de resultados mientras se disputa el Masters 1000 de Shanghái, sus máximos competidores quedarán relegados matemáticamente en lo que resta de la temporada y el alemán se llevará esta distinción por primera vez en su carrera.

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Lo curioso de esto es que se convertirá en el segundo jugador más viejo en conseguirlo. El próximo 23 de noviembre, cuando termine la puntuación oficial ATP, Zverev tendrá 29 años y 217 días. De esta manera, superará a Andy Murray, que había ingresado al podio con 29 años y 197 días; a André Agassi, quien ocupaba el segundo lugar con tres días menos que el teutón; y solo es superado por John Newcombe, cuando en 1974 consiguió el récord con más de 30 años.

La imagen oficial de Zverev como top 1 a final de la temporada. ATP Luego de que se confirme su nuevo logró, Zverev afirmó: “Ha sido una temporada fantástica para mí ganando en París y Nueva York. Saber que terminaré el año en la cima del ranking es un sueño hecho realidad”, aseguró. Y agregó: “Hay mucho trabajo y esfuerzo para conseguir este objetivo, especialmente tras volver de la lesión en el tobillo. Espero terminar la temporada a lo grande".

En lo que va de 2026, el alemán consiguió los mejores resultados de su carrera. Comenzó el año sin ningún Grand Slam y lo finalizará con dos. El primero lo consiguió en Francia, cuando ganó el Roland Garros en cinco sets frente a Flavio Cobolli. El segundo contra Ben Shelton, en Estados Unidos, por el US Open. Además, también llegó a la final de Wimbledon, aunque posteriormente la perdió ante Sinner. Aún así, se transformó en el primer tenista de su país en llegar a dicha instancia y ya entró en la historia.

La algería de Zverev tras ganar el US Open. Gentileza - @alexzverev123 Entre sus otros datos positivos, en los campeonatos grandes terminó con un historial de 25-2 y entró en la lista privilegiada de cuatro tenistas que consiguieron sus dos primeros torneos de dicha magnitud en una misma temporada. Dentro de ellos, se encuentra el histórico argentino Guillermo Vilas, quien ganó Roland Garros y US Open en 1977.

Por qué sus competidores no sumarán más puntos en el año El principal favorito para quedarse con el top 1 en el final de año era Jannick Sinner, quien tuvo una lesión de rodilla en la final de Wimbledon, ante justamente Zverev, y desde entonces arrastró sus dolencias y confirmó que no podría volver en lo que quedaba de temporada. Ante esta situación, el italiano relegó los 3.000 puntos en juego y con ello su favoritismo para ser el mejor del mundo. Aclaraz y Sinner, los que se peleaban el top 1 a principio de 2026. @ATP Tour El otro que también alternó su lesión con juego fue Carlos Alcaraz, quien estuvo cuatro meses de baja por una lesión en la muñeca. La principal consecuencia que le trajo esto fue perderse Roland Garros y Wimbledon, dos de los cuatros torneos que más puntos ATP dan, y se quedó afuera de la batalla por el primer lugar del ranking.