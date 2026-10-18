El Dibu Martínez llevó tranquilidad luego de su operación y anticipó su regreso

El arquero argentino sufrió una lesión ósea en el maxilar ante Everton y estará cerca de 40 días fuera de las canchas. Agradeció los mensajes de apoyo.

Emiliano “Dibu” Martínez confirmó que la operación salió bien y llevó tranquilidad sobre su estado de salud después del fuerte choque de cabezas que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League. Desde el hospital, el arquero agradeció los mensajes que recibió y dejó un mensaje optimista sobre su recuperación, que podría demandarle alrededor de 40 días.

“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya” , escribió el guardameta de la Selección argentina en su cuenta de Instagram, en referencia al triunfo de Chelsea por 2-0. La publicación estuvo acompañada por una imagen suya durante la internación.

El episodio ocurrió durante el encuentro frente a Everton, cuando Martínez chocó su cabeza contra la del defensor rival Jarrad Branthwaite . El arquero había salido para despejar un centro y, después de impactar la pelota con los puños, quedó tendido en el césped.

El choque con el defensor Jarrad Branthwaite obligó a retirar al marplatense del campo de juego en camilla.

Los médicos lo atendieron durante aproximadamente ocho minutos dentro del campo de juego. Luego, lo retiraron en camilla del Hill Dickinson Stadium, inmovilizado y con suministro de oxígeno, para trasladarlo a un hospital de Liverpool.

Los primeros estudios llevaron tranquilidad respecto de las lesiones más delicadas. Según la información difundida por el periodista Gastón Edul, los resultados de la tomografía de cabeza y de los estudios de espalda y cuello fueron favorables. Sin embargo, el arquero presentaba una lesión ósea en la mandíbula que requirió una intervención quirúrgica .

Martínez no estaría disponible para los partidos de la Selección argentina ante Uruguay y Costa Rica, previstos para noviembre.

Antes de la publicación del propio Martínez, su esposa, Mandinha, también había buscado llevar tranquilidad a los hinchas mediante un mensaje en redes sociales.

“Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo”, expresó.

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Cuánto tiempo estará fuera de las canchas

La recuperación del arquero demandaría aproximadamente 40 días, aunque el plazo dependerá de su evolución. De acuerdo con la información difundida por ESPN, Martínez podría permanecer un mes y medio sin jugar, un período que lo dejaría afuera de varios compromisos de Chelsea.

La lesión también repercutirá en la Selección argentina. El marplatense no estaría disponible para los encuentros previstos ante Uruguay, el 13 de noviembre, y Costa Rica, el 17 de ese mes. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni deberá evaluar alternativas para cubrir su ausencia durante esos compromisos.

Por el momento, el mensaje del arquero no incluyó una fecha exacta para su regreso, aunque sí reflejó optimismo tras la operación. La recuperación será determinante para establecer cuándo podrá volver a entrenarse con normalidad y competir.

Martínez no estaría disponible para los partidos de la Selección argentina ante Uruguay y Costa Rica, previstos para noviembre.

La preocupación en Chelsea y la Selección argentina

Después del encuentro, el entrenador de Chelsea, Xabi Alonso, confirmó que Martínez había abandonado el estadio consciente y que se encontraba en el hospital para realizarse estudios. En ese momento, el técnico evitó anticipar un diagnóstico y pidió esperar los resultados médicos.

“Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose unas pruebas por precaución. Pero esto es lo que sé hasta ahora”, había explicado.

Más tarde, Alonso volvió a referirse al tema y señaló que todavía no contaba con información concluyente sobre la gravedad de la lesión. También mencionó la posibilidad de una conmoción cerebral, aunque el diagnóstico posterior apuntó a la lesión ósea en la mandíbula.

La situación generó preocupación en el entorno de la Selección argentina. Roberto Fabián Ayala, ayudante de campo de Scaloni, contó que el cuerpo técnico se había mantenido atento a las novedades después de conocer el impacto: “Vamos a ver qué noticias tenemos. Esperemos que no sea nada serio”, había expresado Ayala en una entrevista con DSports.

Mientras Martínez comienza su recuperación, Chelsea deberá afrontar sus próximos compromisos sin una de sus principales figuras. El equipo tiene previsto enfrentar a Tottenham el 24 de octubre y también jugará ante Liverpool por la Copa de la Liga. El objetivo del arquero será recuperarse de la lesión y regresar a las canchas una vez que los médicos consideren que está en condiciones.