Dibu Martínez sufrió un fuerte golpe en la cabeza y salió en camilla en el partido del Chelsea + Agregar ámbito en









El arquero argentino chocó con el defensor Jarrad Branthwaite durante el segundo tiempo del encuentro ante Everton por la Premier League. Recibió oxígeno y fue retirado con un cuello ortopédico. Todavía no se conoce el alcance de la lesión.

El choque ocurrió a los 65 minutos.

Emiliano “Dibu” Martínez protagonizó un momento de preocupación durante el partido entre Chelsea y Everton por la séptima fecha de la Premier League. El arquero argentino sufrió un fuerte choque en la cabeza al intentar despejar un centro y, tras 8 minutos de atención médica, debió abandonar el campo de juego en camilla e inmovilizado. Al momento de salir, levantó un brazo para transmitir tranquilidad.

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La jugada ocurrió durante el segundo tiempo, cuando Chelsea ganaba 1-0 con un gol de Pedro Neto. Tras un tiro libre ejecutado de zurda por Kiernan Dewsbury-Hall, Martínez salió a interceptar la pelota y chocó su cabeza contra la del defensor Jarrad Branthwaite.

El guardameta quedó tendido sobre el césped y recibió asistencia médica durante aproximadamente ocho minutos. Luego, el personal sanitario lo retiró en camilla, con un cuello ortopédico, y le suministró oxígeno, acciones que suelen realizarse por protocolo en Premier League. En su lugar ingresó el belga Mike Penders, de 21 años, quien hizo su debut en la Premier League.

Qué se sabe sobre la lesión de Dibu Martínez Hasta el momento, Chelsea no difundió un parte médico con detalles sobre el estado de Martínez ni sobre la gravedad de la lesión. El club inglés se limitó a informar el cambio a través de su cuenta oficial: “Martínez no puede seguir jugando debido a una lesión y es sustituido por Penders, que debuta en la Premier League”.

Tras el partido, el delantero portugués habló con TNT Sports y le dedicó unas palabras al arquero argentino: “Es una pena lo de Emi, pero le deseamos lo mejor. Esta victoria es para él”.

La victoria del Chelsea Pese a que la salida de Martínez alteró el desarrollo del encuentro, Chelsea consiguió ampliar la ventaja sobre el cierre. A los 90 minutos, después de un tiro libre que derivó en una serie de rebotes dentro del área, Pedro Neto encontró la pelota y volvió a convertir para sellar el 2-0 definitivo. Antes de abandonar el campo, Martínez había sido una de las figuras de Chelsea durante el primer tiempo, con varias intervenciones que evitaron la caída de su arco en el Hill Dickinson Stadium. Antes del choque, el arquero argentino había protagonizado tres intervenciones destacadas en el encuentro. Con el triunfo, Chelsea, que abrió la séptima fecha de la Premier League, llegó a los 13 puntos y se ubicó en el tercer puesto, junto con Brighton, a cinco unidades del líder Manchester City, que más tarde enfrentará a Ipswich. Everton, en tanto, dejó pasar la oportunidad de acercarse a los primeros puestos y quedó sexto, con 10 puntos. Valentín Barco estuvo entre los suplentes del equipo local, pero no ingresó. Ahora, tanto Chelsea como la Selección argentina seguirán de cerca la evolución física de Martínez. El conjunto londinense volverá a jugar el 24 de octubre, cuando reciba a Tottenham en Stamford Bridge. La Albiceleste, por su parte, tendrá actividad durante la fecha FIFA de noviembre: enfrentará a Uruguay el día 13 en Buenos Aires y a Costa Rica el 17 en Córdoba.