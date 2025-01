El "Maligno" Torres volvió a reclamar un mayor apoyo a los deportistas: "Estoy desilusionado"

En cuanto al encuentro, reveló que recibió mucho hate por parte de los de los detractores del Gobierno y explicó: "El Presidente nos quiso recibir y fuimos como cualquier persona o deportista que lo acepta con cualquier gobierno. No somos Messi que podemos tomar la decisión de ‘No voy porque ellos nos necesitan a nosotros’. Si soy o no partidario es lo que menos interesa. Después me dí cuenta de que quizás no nos favoreció estar ahí, porque hay mucha gente que está en contra del gobierno y creen que nosotros estamos a favor, y no es así", dijo en diálogo con Bolavip. A partir de esta experiencia, le recomendó a otros deportistas que atraviesen una situación similar mantenerse "neutrales".