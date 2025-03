A que no las sabías: ¿cuáles son las 10 reglas más extrañas del fútbol y desconocidas que existen?

3. Inferioridad numérica en tanda de penales

Quizás la situación más común entre estas diez sea una tanda de penales. Sin embargo, la ecuación cambia cuando hay menos jugadores de un equipo que del otro. Por ejemplo, si uno cuenta con diez jugadores (uno expulsado) y el otro con once, el que no tiene inferioridad numérica debe equipararse a su rival. Para eso, le informará al árbitro quién de los once no pateará el penal.

4. Gol de rebote de penal

Tu equipo tiene un penal a favor y un jugador se prepara para patear. Si el remate pega en alguno de los palos, el pateador no puede agarrar el rebote, ya que la jugada sería invalidada. En ese sentido, el resto del equipo puede tomar la pelota para meter el gol. En caso de que el penal sea bloqueado por el arquero, ahí sí el ejecutante tendrá la posibilidad de agarrar el rebote.

5. Jugar con menos de siete futbolistas

Si un equipo sale al campo de juego con menos de siete futbolistas, el partido se le dará por ganado al rival. A este escenario se puede llegar por lesiones o sanciones, aunque es bastante improbable. En el caso de que hayan siete jugadores en el campo y uno necesite salir de la cancha por cualquier motivo para luego volver, el árbitro deberá parar el juego y reanudarlo una vez que este vuelva.

6. Expulsiones antes y después del partido

Por más increíble que parezca, si el árbitro ve una situación que es sancionable puede amonestar o expulsar... antes y después del partido. Y es que pueden haber altercados que no ocurren dentro de los 90 minutos reglamentarios, pero que sí están expuestos a una sanción por la potestad del equipo de arbitraje.

7. Pantalones largos y arqueros

Los jugadores deben llevar pantalones cortos para jugar los partidos, y en caso de bajas temperaturas a lo sumo usar calzas o medias largas. Sin embargo, los arqueros gozan del derecho a usar pantalones largos en los encuentros en caso de que lo requieran.

8. Publicidad en el terreno de juego

Según el reglamento, está prohibida toda imagen, frase o símbolo publicitario en arcos, redes o banderines de córner. Asimismo, tampoco están permitidos equipos de grabación externos, como pueden ser cámaras o micrófonos.

9. Gol de arco a arco

En una situación casi improbable de que un arquero arroje la pelota con la mano y entre en el arco rival, el gol sería anulado y se concedería un saque de arco para el otro equipo. Asimismo, si el arquero lanza la pelota con el pie y entra, sí se validará el gol.

10. Offside en el córner

Cuando se realiza un córner nunca se va a poder cobrar fuera de juego. Si bien la regla es lógica, han habido errores groseros como el del holandés Danny Makkelie que cobró offside luego de un córner en el partido inaugural de la Eurocopa 2021 entre Turquía e Italia.