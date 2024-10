''Maligno'' Torres criticó la falta de apoyo del Gobierno tras su triunfo olímpico

Y agregó: "Mi sustento más importante son mis patrocinadores, o sea lo privado. Eso es lo que a mí me deja vivir. Con el tema de las becas sobrevivís, que es diferente. Yo quiero estar bien, estar contento, quiero lograr cosas, invertir y proyectar. No quiero solo sobrevivir. Te lo vuelvo a decir, entiendo el país. No me quejo, también nos ayudan con los viajes y en otras cuestiones". Torres dejó en claro que le preocupa su estabilidad tras haber conseguido el histórico triunfo.