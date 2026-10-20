El Premio Nobel de la Paz de la FIFA podría ser eliminado al año de haberlo recibido Donald Trump

El galardón que fue entregado al presidente de los Estados Unidos en diciembre del año pasado, en Washington, despertó muchas críticas en el mismo seno de la FIFA y, especialmente, en la UEFA, convirtiéndose en uno de los principales cuestionamientos del organismo europeo a la gestión del presidente Gianni Infantino.

El premio Nobel de la Paz de la FIFA podría ser eliminado luego que en diciembre de 2025, el titular del organismo Gianni Infantino, se lo haya entregado al presidente de Estados Unidos Donald Trump.

El polémico Premio de la Paz de la FIFA podría ser suprimido a finales de año, tan solo 12 meses después de que el presidente estadounidense Donald Trump recibiera el galardón inaugural.

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En una reunión del Consejo de la FIFA celebrada en Zúrich, se decidió que el comité de responsabilidad social del fútbol del organismo rector se encargará ahora de evaluar los méritos de lo que se suponía que sería un premio anual.

Trump recibió el Premio Nobel de la Paz de manos del titular de la FIFA, Gianni Infantino, en Washington en diciembre de 2025, aunque el Consejo de la FIFA, el órgano decisorio de la organización, no lo aprobó oficialmente.

Ahora un comité de 22 personas, entre las que se encuentra Javier Zanetti, el exdefensor del Inter y de la selección argentina, quien fes es vicepresidente, determinará si el premio debe continuar y, de ser así, bajo qué forma.

Como parte de esa evaluación, el comité podría decidir que ya no se entregará a los políticos, o podrían determinar eliminarlo.

Gianni Infantino le entrega el Premio Nobel de la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump antes del Mundial 2026. X

Es importante señalar, sin embargo, que el Premio Nobel de la Paz no fue descartado en la reunasado, aunque se plantearon dudas al respecto.

Se espera que el comité de responsabilidad social del fútbol presente su informe a tiempo para la próxima reunión del Consejo de la FIFA, que tendrá lugar en diciembre en Doha

Tras la reunión del jueves, Debbie Hewitt, vicepresidenta de la FIFA y presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, detalló exactamente qué es lo que el comité tiene que establecer.

“Se ha tomado la decisión de revisar el premio de la paz y someterlo al comité social. Otro tema que se planteó fue si debería haberse otorgado, cómo se tomó la decisión de concederlo y si debería haber otro. Y esas preguntas se responderán a través del comité social”, dio el directivo.

En noviembre de 2025, la FIFA anunció que el premio anual "recompensará a personas que hayan realizado acciones excepcionales y extraordinarias por la paz" y que hayan "unido a personas de todo el mundo".

El organismo rector del fútbol mundial añadió que el premio "se entregará a personas que, gracias a su compromiso inquebrantable y sus acciones especiales, han contribuido a unir a la gente de todo el mundo en la paz y, por consiguiente, merecen un reconocimiento especial y único".

Posteriormente, se le otorgó al presidente Trump, quien, meses después, lanzó ataques aéreos en Irán, mientras ese conflicto aún continúa.