Mundial 2026: quién es Lise Klaveness, la dirigente que desafía a la FIFA por el premio a Trump

La líder noruega no se quedó callada y, como en 2022, se plantó ante la FIFA y en especial contra la distinción otorgada al presidente norteamericano.

La FIFA tiene todo listo para el Mundial 2026 , el cual no está exento de la polémica que rodea al certamen y que poco tiene que ver con el fútbol . En este caso, las críticas no llegan desde afuera, ya que la presidenta de una federación se plantó ante el líder del organismo y cruzó a una figura política.

Lise Klaveness apuntó contra Gianni Infantino, quien decidió darle el "Premio de la Paz" a Donald Trump . En medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel y Medio Oriente, se apoyó en el fuerte reclamo de una ONG para poner en la mesa de debate esta cuestionada distinción.

Lise Klaveness nació el 19 de abril de 1981 en Noruega y antes de llegar a la dirigencia tuvo una carrera importante dentro de las canchas. Jugó como mediocampista y delantera, pasó por clubes como Sandviken, Asker, Umeå IK y Stabæk, y disputó 73 partidos con la selección noruega entre 2002 y 2011.

Después de retirarse, construyó un perfil poco común dentro del fútbol. Se formó como abogada, trabajó en temas vinculados al derecho laboral , fue comentarista televisiva y en 2018 asumió como directora de fútbol de élite en la Federación Noruega . En marzo de 2022 fue elegida presidenta de la NFF , la primera mujer en ocupar ese cargo en más de un siglo de historia de la entidad.

Su llegada al poder no pasó desapercibida porque rápidamente empezó a tomar posiciones públicas sobre temas que muchas federaciones suelen evitar . Klaveness se mostró crítica con la forma en que la FIFA gestiona los Mundiales, con la falta de transparencia en algunos procesos y con el lugar que ocupan los derechos humanos dentro del calendario internacional.

También tiene un recorrido personal ligado a esas discusiones. Está casada con la exfutbolista Ingrid Camilla Fosse y suele hablar de inclusión, igualdad y representación dentro del deporte. En distintas intervenciones públicas defendió que el fútbol debe ser un espacio donde chicos y chicas, sin importar su origen o su orientación sexual, reciban el mismo respeto.

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El pedido de la exfutbolista a la FIFA

El último reclamo de Klaveness apunta al Premio de la Paz de la FIFA, una distinción creada por el organismo y entregada a Donald Trump durante el sorteo del Mundial 2026 en Washington. La Federación Noruega pidió que ese reconocimiento sea abolido, al considerar que no forma parte del mandato de la entidad que regula el fútbol mundial.

La postura de Noruega se apoya en una denuncia presentada por la ONG FairSquare contra Gianni Infantino. El planteo sostiene que el presidente de la FIFA pudo haber violado las reglas de neutralidad política al crear y entregar un premio de ese tipo a un mandatario. Klaveness anunció que la NFF acompañaría la queja y pediría al comité de ética que analizara el caso.

La dirigente también cuestionó la legitimidad del premio desde su origen. Para ella, una distinción vinculada a la paz necesita independencia, criterios claros y una estructura de evaluación que no dependa de la decisión política de la conducción de la FIFA. En esa línea, remarcó que ya existen instituciones especializadas para ese tipo de reconocimientos, como el Instituto Nobel.

El pedido no se limita a Trump como figura individual, sino al gesto de Infantino y al precedente que deja para el organismo. La Federación Noruega entiende que la FIFA debe sostener distancia frente a líderes políticos, en especial cuando el Mundial 2026 tendrá a Estados Unidos como uno de sus países anfitriones junto a México y Canadá.

FIFA Premio a Trump El premio que la FIFA le otorgó a Donald Trump y generó un fuerte revuelo internacional. FIFA

No es la primera vez: los reclamos de Klaveness contra la FIFA

Klaveness ya había quedado en el centro de la escena en marzo de 2022, durante un Congreso de la FIFA en Doha. Allí habló frente a Infantino, autoridades qataríes y dirigentes de distintas federaciones para cuestionar las condiciones de los trabajadores migrantes en Qatar y pedir mayores garantías para los hinchas LGBTQ+ que viajarían al Mundial.

Ese discurso tuvo impacto porque fue pronunciado pocos meses antes de la Copa del Mundo y en el propio país anfitrión. La dirigente sostuvo que el fútbol debía hacer más por las familias de los trabajadores afectados durante la construcción de infraestructura y también por los fanáticos que podían quedar expuestos a persecución o discriminación.

A partir de esa intervención, Klaveness se consolidó como una de las dirigentes más incómodas para la FIFA. También cuestionó el proceso de elección de las sedes de los Mundiales 2030 y 2034, con críticas centradas en la falta de competencia real y en el modo en que se encaminaron las candidaturas. Su planteo volvió a unir dos temas recurrentes en su discurso: reglas claras y responsabilidad institucional.

El Mundial 2026 encuentra a Noruega con una selección masculina nuevamente clasificada después de 28 años, con figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard. En ese contexto, ella no aparece solo como una dirigente que acompaña el regreso deportivo de su país, sino como una voz que busca instalar discusiones más amplias dentro del mismo escenario que la FIFA intenta controlar.