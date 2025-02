El tenista número 1 del mundo, Jannik Sinner, fue suspendido por doping

El mundo del tenis fue sorprendido luego de que el actual número uno del ranking mundial, Jannik Sinner, fuera suspendido por tres meses tras dar doping positivo . La Asociación Mundial de Antidopaje (AMA) confirmó la sanción contra el italiano que, no podrá jugar hasta el próximo 4 de mayo de 2025.

Según detallaron, la sanción surge luego de un acuerdo entre la AMA y el tenista italiano . El mismo asegura que "el jugador acepta un período de inelegibilidad de tres meses por una violación de las normas antidopaje ” y añade que "La AMA acepta que el Sr . Sinner no tenía intención de hacer trampa y que su exposición al clostebol no le proporcionó ningún beneficio para mejorar el rendimiento y tuvo lugar sin su conocimiento como resultado de la negligencia de los miembros de su entorno . Sin embargo, según el Código y en virtud del precedente del TAS, el atleta es responsable de la negligencia de su entorno"

Por su parte, el tenista comunicó: "Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas reglas de la WADA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esta base he aceptado la oferta de la WADA de resolver estos procedimientos con una sanción de tres meses".