Fin de la novela: Boca podrá llevar hinchas a Chile para el debut en la Copa Libertadores + Seguir en









Tras la polémica que se había originado a partir de la negativa inicial de permitir público visitante, finalmente se autorizó la presencia de 2.000 hinchas xeneizes. El equipo entrenado por Claudio Úbeda visitará al conjunto trasandino el martes 7 de abril.

Fin de la novela: Boca podrá llevar hinchas en Chile para el debut en la Copa Libertadores.

Los hinchas de Boca continúan expectantes por el debut del equipo de Claudio Úbeda en la Copa Libertadores y tras varias idas y vueltas, se confirmó que el club contará con 2.000 entradas para el debut ante Universidad Católica en Chile.

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La decisión marca un giro respecto de lo anunciado días atrás, cuando el club chileno había informado que el partido se jugaría sin público visitante, por recomendación de las autoridades locales. Sin embargo, tras gestiones de la dirigencia Xeneize y la intervención de la Conmebol —que establece un cupo mínimo de entradas para hinchas visitantes—, se resolvió permitir el ingreso bajo condiciones específicas de seguridad.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó que la habilitación estará sujeta al cumplimiento de diversas medidas. Entre ellas, el refuerzo del operativo de seguridad, la separación estricta entre hinchas locales y visitantes y una supervisión previa, que se realizará 24 horas antes del encuentro.

Además, las autoridades chilenas dispusieron que los simpatizantes extranjeros deberán registrarse en el sistema nacional de hinchas para poder adquirir entradas. También habrá coordinación con organismos argentinos a través del programa Tribuna Segura, con el objetivo de identificar a personas con derecho de admisión y evitar su ingreso al estadio.

Boca hinchada vs bayer.jpg Tras la polémica que se había originado a partir de la negativa inicial de permitir público visitante, finalmente se autorizó la presencia de 2.000 hinchas xeneizes. Desde Universidad Católica, su presidente Juan Tagle expresó diferencias con la decisión impulsada por la Conmebol, aunque confirmó que el club acatará la medida. A su vez, valoró el acuerdo alcanzado con el gobierno chileno para garantizar el normal desarrollo del partido.

La polémica se había originado a partir de la negativa inicial de permitir público visitante, en un contexto de preocupación por la seguridad y antecedentes recientes de incidentes en partidos internacionales. En ese marco, también existía un desacuerdo por la cantidad de entradas disponibles, ya que desde Boca consideraban insuficiente el cupo propuesto en un primer momento. Finalmente, tras la revisión de las condiciones y la intervención de los organismos correspondientes, se resolvió habilitar el ingreso de los 2.000 hinchas visitantes para el debut del equipo argentino en el certamen continental. Boca vs Universidad Católica de Chile El Xeneize visitará al conjunto trasandino el próximo martes 7 de abril. El encuentro se disputará en el Claro Arena, estadio inaugurado en 2025, con capacidad para 22.000 espectadores, ubicado en el barrio de San Carlos de Apoquindo, en Santiago. El equipo entrenado por Claudio Úbeda volverá al torneo continental después de dos temporadas de ausencia, donde pasó por la Copa Sudamericana en 2024 y luego quedó afuera en fase previa 2 de la Libertadores, ante Alianza Lima de Perú. En este regreso, el Xeneize estuvo en el bombo 1 del sorteo y fue cabeza de serie en la competencia. En tanto, además del equipo chileno, Boca enfrentará a Cruzeiro y Barcelona de Ecuador. De esta manera, volverá a Belo Horizonte dos años después de la eliminación de la Copa Sudamericana ante los brasileños. Con la Católica se enfrentó en las semifinales de la Sudamericana 2005, donde el Xeneize clasificó tras la definición como visitante y luego ganó el título contra Pumas. Por último, habrá duelo con los ecuatorianos como en 2003, 2013 y 2021.