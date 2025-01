El último mensaje del futbolista Mathías Acuña antes de suicidarse: "Saben lo que soy"

“Primero hay que informarse bien sobre por qué te colocan la tobillera electrónica. La jueza me explicó que lo hacen como una medida cautelar, no porque seas culpable. En este país, las leyes son así: te ponen la tobillera por todo lo que sucedió anteriormente en otros casos, para tener un control. Pero repito, no por ser culpable”.

Tener la tobillera me da tranquilidad porque no se va a poder inventar nada que me acerque. Todo esto me sirvió para terminar esta relación tóxica de años, de la cual la otra parte nunca aceptó que yo no quería estar más con ella. Se le ocurrió poner mentiras".