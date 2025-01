Enzo Pérez, sobre su mala relación con Martín Demichelis: "Cada uno va a sacar sus propias conclusiones"

En una entrevista para TyC Sports desde San Martín de Los Andes donde el equipo de Núñez realiza la pretemporada, Pérez fue consultado por su salida del "Millonario", a lo que contestó: "No voy a hablar de eso porque va a ser para traer cosas negativas y que no sirven. Cada uno va a sacar sus propias conclusiones".

Con respecto al retorno al club de sus amores, detalló: "La charla con (Marcelo) Gallardo para volver fue muy fácil porque él me conoce a la perfección y yo a él. Fue más global que sobre otro tipo de cosas, él sabe que cuando dijo que me quería tener de vuelta era para competir".

"Cuando dije que no iba a renovar en Estudiantes me llamó Gallardo, hablamos y nos pusimos de acuerdo muy rápidamente" , siguió.

A su vez, confesó: "Cuando me toque volver al estadio y salga a la cancha, seguramente alguna lágrima se me va a caer... Cuando le dije a mi familia que volvía a River, nos pusimos todos a llorar".

El mediocampista de 38 años también subrayó que "en ningún club llegué pidiendo ser titular, sino para competir y ganarme el puesto".

El jugador con pasado en la selección argentina reconoció: "No esperaba volver a River porque tocó esa circunstancia y no tenía noción de lo que iba a pasar, pero en la vida misma pasan cosas y situaciones por las que hoy me encuentro de nuevo en el club".

"Sé todo lo que significa la vuelta. Tomo el compromiso como lo hice en cualquier club donde estuve anteriormente", resaltó Pérez, que además adelantó: "Venimos haciendo una muy buena pretemporada".

Por otra parte, dio detalles sobre su situación: "Desde lo físico estoy muy bien y anímicamente muy pero muy feliz, se me nota en la cara por más que me cataloguen de serio".

River se está preparando de la mejor manera posible para afrontar el Mundial de Clubes a mitad de año, donde competirá en la fase de grupos con Inter (Italia), Monterrey (México) y Urawa Red Diamonds (Japón).

Acerca de este torneo, y todos las que afrontará el equipo de Núñez en el año, Pérez hizo énfasis en que van a enfocarse de lleno en las competencias" que tengan "por delante, aunque por el momento pensar más allá no sirve".

Por último, reconoció que "la palabra ídolo es muy grande y es para unos jugadores elegidos".

Oferta de River por Lucas Esquivel

River envió una oferta al Athletico Paranaense de Brasil para hacerse con los servicios del lateral izquierdo Lucas Esquivel y sumar otro refuerzo más en este mercado de pases.

image.png

No conformes con las llegadas de Matías Rojas, Gonzalo Tapia, Giuliano Galoppo, y los regresos de Lucas Martínez Quarta y Enzo Pérez, los dirigentes del conjunto millonario mandaron una propuesta de 2,5 millones de dólares por el 50% del pase del marcador de punta.

La salida de Enzo Díaz rumbo a San Pablo fue clave para que el entrenador de los de Núñez, Marcelo Gallardo, le comunique a los miembros de la Comisión Directiva la necesidad de contratar un futbolista que ocupe dicho sector en el campo.

A su vez, actualmente el titular en el puesto sería Marcos Acuña, pero tendría a Milton Casco como único reemplazante, por lo que desde la "Banda Roja" creen que sumar un jugador con rodaje y buen presente sería fundamental.

Por su parte, el elenco brasileño descendió a la segunda categoría del país por lo que sería lógico que varios miembros del plantel rojinegro buscaran emigrar a equipos que participen en competiciones importantes en el 2025.

En tanto, el ex Unión de Santa Fe fue ofrecido al "Millonario", que disputará la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes a mitad de año, y el "Muñeco" dio el visto bueno para que se acelere por su llegada.

Sin embargo, el futbolista de 23 años tuvo acercamientos de varios clubes, pero todos en calidad de préstamo, por lo que una venta podría seducir más a Athletico Paranaense para desprenderse del lateral izquierdo.

Por último, Esquivel jugó 53 partidos con el conjunto de Brasil, repartió nueve asistencias y convirtió dos goles, además de defender la camiseta de la Selección argentina Sub-20 en el preolímpico camino a París 2024.