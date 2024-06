ESPN anunció un importante cambio en la transmisiones de la Libertadores 2024 a partir de octavos

ESPN , empresa de The Walt Disney Company y quien tiene los derechos televisivos de la competencia, dio un importante comunicado en las últimas horas. Frente al inminente cierre de Star+ , una de las plataformas que transmite los partidos de copa, la empresa expresó por dónde se podrán seguir viendo los encuentros a partir de octavos de final.

La buena noticia es que los partidos no desaparecerán, sino que se mudarán a Disney+ para los que eligen seguir la competencia por streaming. De todas formas, los partidos restantes de la Copa Libertadores también se podrán ver por Fox Sports y algunos en Telefe.

Copa Libertadores 2024: así quedaron los cruces de octavos de final

San Lorenzo vs. Atlético Mineiro.

Nacional vs. San Pablo.

Flamengo vs. Bolívar.

Colo Colo vs. Junior.

Talleres vs. River.

Peñarol vs. 1° del Grupo C.

Botafogo vs. Palmeiras.

2° del Grupo C vs. Fluminense.

Falta definirse la fecha postergada de Gremio vs Estudiantes por el grupo C. Este partido fue aplazado en su momento por las inundaciones que sufrió Porto Alegre en el último mes. El encuentro definirá quién quedará como líder del grupo: Gremio o The Strongest.