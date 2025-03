La frase de uno de los jefes de Red Bull sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

“Colapinto tuvo un debut muy fuerte en la Fórmula 1. Y, por supuesto, hay que estar atento a cómo se desarrollan las cosas. Pero al final no se lo consideró seriamente" , aseguró uno de los principales asesores de la escudería hexacampeona de la máxima categoría del automovilismo.

Sin embargo, en las últimas horas Marko aseguró que "Colapinto no fue un tema", en referencia al cambio en Red Bull. “Tengo una buena relación con Olli Oakes (director de Alpine). Ha contado regularmente con algunos de nuestros pilotos en sus diversos equipos de las categorías inferiores. Uno de sus pilotos compite actualmente en la GP3 británica, por ejemplo. Esa fue la razón por la que me reuní con él. Colapinto no fue un tema”, sentenció.

El sugerente posteo de Franco Colapinto: ¿le mete presión a Alpine?

El piloto argentino de reserva de Alpine publicó en redes sociales un sugerente posteo en medio de los rumores que lo vinculan sobre una posible vuelta a la parrilla de la máxima categoría del automovilismo. "Lo más cerca que estuve de una largada este año", bromeó el pilarense de 21 años a través de su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen suya en el Gran Premio de China, llevado a cabo el pasado fin de semana, donde la escudería francesa no obtuvo buenos resultados.

En detalle, sus dos pilotos titulares no tuvieron un buen arranque de temporada. El galo Pierre Gasly y el australiano Jack Doohan, no lograron un gran desempeño en Shanghai, segunda fecha del calendario de Gran Premios. Mientras que el europeo terminó descalificado, el oceánico finalizó en la decimotercera posición.

El pobre rendimiento de Alpine, especialmente el del propio Doohan, tanto en el GP de Australia como en el del país asiático, comenzaron a reavivar los rumores acerca de un inminente regreso del ex piloto albiceleste de Williams a la "Máxima".

Por otro lado, en declaraciones para un podcast, Gasly elogió a Colapinto al asegurar que "Franco está haciendo un gran trabajo y espero verlo correr pronto", aunque remarcó que "todos los pilotos reserva quieren el asiento de los oficiales" y que "Jack (Doohan) el año pasado estaba en la misma situación".

Por último, el oriundo de Pilar no acompañará al equipo francés al Gran Premio de Japón, que tendrá lugar desde el 4 hasta el 6 de abril, ya que permanecerá en la sede ubicada en Enstone, Inglaterra, para realizar sesiones con el simulador.