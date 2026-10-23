Francisco Cerúndolo (top 21 del ranking ATP) le ganó este viernes al francés Clement Chidekh (152°) por 6-2 y 6-4, en una hora y 16 minutos, por los cuartos de final del ATP 250 de Bruselas, en Bélgica.
Francisco Cerúndolo ganó en el ATP de Bruselas y se metió en las semifinales
La mejor raqueta argentina sigue con el pie derecho en el año y buscará quedarse con su tercer torneo de la temporada, después de ganar el Abierto de Argentina y el de Queen´s.
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De esta manera, el argentino se metió en las semifinales del torneo y se enfrentará ante el neerlandés Tallon Griekspoor (60°), el sábado no antes de las 11 horas (Argentina). Además, aprovechando su gran nivel tenístico, buscará meterse en su tercera final de la temporada. Si es que logra ganar, se enfrentará contra Arthur Fils (10°) o el ganador del partido entre Jan-Lennard Struff (58°) y Zizou Bergs (41°).
El mayor de los Cerúndolo llegó a este encuentro después de vencer a Martin Damm Jr (107°) en octavos de final, por 6-4 y 7-6 (4). Lo curioso del argentino es que entró directamente en esta instancia por ser cabeza de serie, debido a que es el tercer preclasificado del torneo, y llegó con un mejor estado físico para afrontar los siguientes partidos.
Cerúndolo y un partido sin sobresaltos
El mejor argentino posicionado en el ranking ATP sigue dando de qué hablar y en esta oportunidad venció a su rival, Clement Chidekh, sin conceder ningún quiebre de su servicio, cuestión que lo ayudará para agarrar confianza en los duelos decisivos que se le vienen.
Una vez en el encuentro, “Fran” pudo quebrar el primer saque del francés y se puso en ventaja rápidamente. Sin sobresaltos con su servicio, volvió a romper a Chidekh en el último saque que tenía a su favor, por lo que cerró la manga, de manera cómoda, con un sólido 6-2.
Con una tranquilidad y un conformismo notable, Cerúndolo siguió con su plan de llevarse el partido en el menor tiempo posible y quebró el segundo saque de su oponente. Con la intención de seguir con el mismo ritmo, tuvo 4 break-points en el sexto game, aunque el francés se pudo defender para no sufrir otra baja de su servicio. Finalmente, el argentino mantuvo el ritmo y se llevó el segundo set con un 6-4.
Además, el argentino pudo sumar ocho aces en el partido, cuestión que estaba necesitando para agarrar más confianza y llegar mejor parado a las semifinales en este apartado. Como si fuera poco, no recibió ninguna contra, mostrando una defensa más que sólida.
Por otro lado, Tallon Griekspoor, su rival en semis, llega a esta instancia después de eliminar a uno de los favoritos en el certamen. Le ganó 4-6, 6-4 y 6-3 al checo Jiri Leheka (20°), en dos horas y 16 minutos, y va en busca de ser la sorpresa en Bruselas para llegar a la final.
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