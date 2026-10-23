Franco Colapinto cambió el diseño de su casco para el GP de Austin con un guiño especial a la Argentina + Agregar ámbito en









De cara a la cita en el Circuito de las Américas, el corredor argentino lució un casco exclusivo que incluye los colores albicelestes y símbolos representativos del país.

El piloto argentino se prepara para el fin de semana en el Circuito de las Américas. Web Franco Colapinto

Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Estados Unidos con una imagen renovada. De cara al inicio de las competencias de la Fórmula 1 en el continente americano, el piloto argentino cambió el diseño de su casco para sumar varios símbolos nacionales, entre los que destacan la bandera, el Sol de Mayo y una referencia a Boca Juniors.

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El nuevo diseño acompañará al corredor durante las próximas tres fechas del campeonato, marcando el inicio de la etapa americana de la máxima categoría del automovilismo antes del cierre de la temporada 2026.

El nuevo casco de Franco Colapinto El casco deja de lado sus colores tradicionales para mostrar una base blanca con un predominio del amarillo, un tono que el piloto ya utilizó en homenajes anteriores. En los costados y en el frente lleva franjas celestes y blancas, con el número 43 bien visible en la parte superior.

En la parte de atrás, suma la figura del Sol de Mayo y un guiño al club de sus amores, Boca Juniors, en la forma del número de su dorsal. Al presentar los detalles en las redes sociales de Alpine, Colapinto explicó los motivos de sus elecciones: "Hola a todos, estamos en Austin y las carreras en América están llegando. Como es habitual, mi casco especial para estas carreras".

El piloto bonaerense explicó: "Un montón de amarillo, el 43 en la parte superior y en la parte lateral. Con mi nombre en letras muy geniales, un poco de Boca. El número en la camiseta de ellos y luego mi logo. Un montón de Argentina, la bandera argentina, colores argentinos, todo. Así que se ve bien. Espero que nos dé un poco de velocidad en estas dos semanas".

GP de Estados Unidos: cómo es el circuito El Circuito de las Américas (COTA), ubicado en la ciudad de Austin, Texas, forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 2012. La pista mide 5,513 kilómetros, tiene 20 curvas y la carrera del domingo se disputará a 56 vueltas, para completar una distancia total de 308,405 kilómetros. El trazado se destaca por sus subidas y bajadas, sobre todo en la trepada hacia la primera curva, un punto donde los autos frenan de golpe y se generan muchos sobrepasos. Su recorrido combina curvas rápidas parecidas a las de pistas famosas como Silverstone o Suzuka con un tramo más lento que exige precisión al manejar. Longitud del circuito : 5,513 km.

: 5,513 km. Primer Gran Premio : 2012

: 2012 Número de vueltas : 56

: 56 Distancia de carrera : 308,405 km.

: 308,405 km. Récord de vuelta : Charles Leclerc (2019) 1:36.169

: Charles Leclerc (2019) 1:36.169 Último ganador: Max Verstappen (2025) F1 Fórmula 1: cronograma completo del GP de Austin Las actividades de la fecha en Estados Unidos se transmitirán en los siguientes días y horarios (hora de la Argentina): Viernes 23 de octubre Práctica Libre 1 : 14:30

: 14:30 Práctica Libre 2: 18:00 Sábado 24 de octubre Práctica Libre 3 : 14:30

: 14:30 Clasificación: 18:00 Domingo 25 de octubre Carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos: 17:00 Cómo sigue el calendario de Fórmula 1 en 2026 La fecha en Austin marca el inicio de una serie de competencias seguidas en la región antes de los Grandes Premios finales en Oriente Medio: Gran Premio de México : del 30 de octubre al 1° de noviembre

: del 30 de octubre al 1° de noviembre Gran Premio de Brasil : del 6 al 8 de noviembre

: del 6 al 8 de noviembre Gran Premio de Las Vegas : del 19 al 21 de noviembre

: del 19 al 21 de noviembre Gran Premio de Qatar : del 27 al 29 de noviembre

: del 27 al 29 de noviembre Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre

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