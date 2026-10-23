Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: horarios y cronograma del GP de EEUU

El piloto argentino de Alpine buscará recuperarse de un complicado fin de semana en Singapur, donde abandonó ambas competencias. La actividad en Austin comenzará este viernes con las primeras prácticas libres y continuará hasta el domingo, cuando se disputará la carrera principal.

Franco Colapinto regresará a la pista este viernes 23 de octubre para disputar las primeras sesiones de entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 , que se desarrollará en el Circuito de las Américas , en Austin, Texas . El argentino intentará revertir los resultados obtenidos en Singapur , donde los inconvenientes técnicos de su Alpine A526 condicionaron su rendimiento y lo obligaron a abandonar tanto la carrera Sprint como la competencia principal.

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La presentación en territorio estadounidense marcará el comienzo de una seguidilla de tres fines de semana consecutivos de actividad para la máxima categoría del automovilismo. Después de Austin, el calendario continuará con el Gran Premio de México , en el Autódromo Hermanos Rodríguez , y posteriormente llegará el turno de Brasil , en el circuito de Interlagos.

A diferencia de la última fecha, el Gran Premio estadounidense se disputará bajo el formato tradicional , con tres prácticas libres, una clasificación y la carrera del domingo. La competencia principal tendrá 56 vueltas , con una distancia total superior a los 308 kilómetros .

Durante la jornada del viernes, los pilotos t endrán sus primeros contactos con el trazado en las dos sesiones de entrenamientos. El sábado se desarrollará la tercera práctica libre y, posteriormente, la clasificación que determinará el orden de largada.

Para Colapinto, las primeras vueltas serán fundamentales para evaluar el comportamiento del monoplaza y comprobar si el equipo consiguió solucionar los problemas mecánicos que afectaron su participación en Marina Bay.

Franco Colapinto buscará revertir su imagen en el GP de Singapur. AlpineF1

Fórmula 1: días y horarios de Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

La actividad del Gran Premio de Estados Unidos 2026 se extenderá desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 23 de octubre: Práctica libre 1 - 14:30 / Práctica libre 2 - 18:00

Práctica libre 1 - Práctica libre 2 - Sábado 24 de octubre: Práctica libre 3 - 14:30 / Clasificación - 18:00

Práctica libre 3 - Clasificación - Domingo 25 de octubre: Carrera (56 vueltas)17:00

La transmisión de la actividad estará disponible a través de Fox Sports en la Argentina, Disney+ en Sudamérica y F1 TV.

Cómo llega Alpine al Gran Premio de EEUU

El equipo francés afrontará la fecha de Austin después de tres carreras consecutivas sin sumar puntos en el Campeonato Mundial de Constructores, una situación que complicó su posición frente a sus principales competidores.

La escudería integrada por Pierre Gasly y Franco Colapinto acumula 68 unidades, mientras que Racing Bulls alcanzó los 100 puntos y amplió su ventaja en la disputa por el quinto puesto.

La diferencia entre ambas estructuras refleja las dificultades que atravesó Alpine durante las últimas fechas, especialmente por los problemas de confiabilidad y rendimiento de sus monoplazas.

En Singapur, Colapinto sufrió fallas técnicas que terminaron con sus posibilidades de completar las competencias del fin de semana. Por ese motivo, la actividad en Austin representará una nueva oportunidad para recuperar regularidad y volver a disputar posiciones dentro de la zona de puntos.

Por detrás de Alpine aparecen Haas, con 30 unidades, Audi con 23, Williams con 12, y Aston Martin con 7. En tanto, Cadillac continúa como el único equipo que todavía no consiguió sumar puntos en el campeonato.

La pelea por el campeonato de Fórmula 1 y los antecedentes en Austin

En la parte alta del Campeonato de Constructores, Mercedes mantiene el liderazgo con 578 puntos, seguido por Ferrari, que acumula 444 unidades.

La disputa por el tercer puesto se intensificó durante las últimas fechas. McLaren llegó a los 339 puntos, mientras que Red Bull alcanzó los 332, por lo que la diferencia entre ambas escuderías quedó reducida a apenas siete unidades.

En la previa de la carrera Sprint anterior, la distancia había sido de 18 puntos, pero los resultados posteriores modificaron el panorama de la clasificación.

En cuanto al Campeonato de Pilotos, Kimi Antonelli llega a Estados Unidos en una posición favorable para conquistar su primer título mundial de Fórmula 1, mientras que Max Verstappen buscará mantener su recuperación después de conseguir su segunda victoria de la temporada.

La actuación de Red Bull también concentrará parte de la atención, especialmente después de los inconvenientes que provocaron un doble abandono en la fecha anterior.

El Circuito de las Américas cuenta con un antecedente destacado de Charles Leclerc, quien estableció en 2019 el récord de vuelta de carrera con un tiempo de 1:36.169, a bordo de su Ferrari.

Por su parte, Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, se quedó con la victoria en la edición anterior del Gran Premio estadounidense.

Con este escenario, Franco Colapinto comenzará este viernes una nueva participación en la Fórmula 1, con el objetivo de dejar atrás los abandonos de Singapur y conseguir un resultado positivo para Alpine en una etapa exigente del calendario.