Franco Colapinto vistió por primera vez los colores de Alpine y ya probó el monoplaza

El comienzo de la temporada 2025 de Fórmula 1 está cada vez más cerca y aunque Franco Colapinto no formará parte de la grilla de pilotos durante las primeras carreras, ya se prepara para ganarse un lugar en su nueva escudería. El argentino vistió por primera vez este lunes los colores de Alpine y probó el monoplaza luego de su recorrida por las instalaciones de Enstone.

“Estoy listo por si en algún momento me tengo que subir (al monoplaza)”, había anticipado el expiloto de Williams apenas llegó a Alpine y sus palabras no tardaron en concretarse. En ese momento, dejó en claro que su objetivo durante la primera parte del año, mientras no tenga participación en la pista, va a ser "ayudar, darles una mano en todo lo que pueda, llevar al equipo otra vez a lo más alto, mejorar el auto en todo lo que podamos y darles una mano en lo que pueda”.