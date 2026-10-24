Jugó más de 100 partidos en Racing, se retiró del fútbol y ahora vende todas sus camisetas

El exjugador de la Academia sorprendió a todos con la decisión que tomó con las camisetas que consiguió en su etapa como futbolista profesional.

El ex Racing sorprendió al poner a la venta sus recuerdos como jugador profesional.

Lucas "Pela" Aveldaño pasó por Racing , Belgrano y varios clubes del exterior antes de retirarse del fútbol. Durante casi dos décadas reunió una colección de camisetas que intercambió con otros jugadores, pero ahora decidió ponerlas a la venta. El exdefensor compartió el anuncio en sus redes sociales y sorprendió a muchos hinchas.

Desde hace varios años vive en Mallorca, donde encontró nuevas ocupaciones y hasta otra disciplina para seguir compitiendo. Mientras tanto, comenzó a desprenderse de algunas de las prendas que había conservado como recuerdo de su etapa profesional.

Aveldaño llegó a Racing en 2008, procedente de Atlético de Rafaela, y permaneció en Avellaneda hasta 2012. Durante ese período disputó 106 partidos y convirtió seis goles. También integró el plantel dirigido por Ricardo Caruso Lombardi que consiguió salvarse del descenso en 2009, uno de los momentos más importantes de su paso por el club.

El ex jugador vive en España, país en el que terminó su carrera en 2024.

Después llegó a Belgrano de Córdoba, donde tuvo dos etapas y construyó una relación muy cercana con los hinchas. También jugó en Nueva Chicago y desarrolló buena parte de su trayectoria en el exterior, con pasos por Mallorca y Tenerife de España, además de Universidad de Chile y Deportes Iquique.

El defensor nacido en Rafaela terminó su carrera en el ascenso español. Tras jugar en Tudelano y Andratx , decidió retirarse en 2024 , después de casi dos décadas como profesional. Para entonces ya había comenzado a dedicarle tiempo a otros proyectos fuera de las canchas.

Su nombre volvió a aparecer entre los hinchas argentinos cuando publicó una historia de Instagram con una palabra bastante particular: "des-APEGO". Junto al mensaje compartió un enlace a Vinted, una plataforma europea de compraventa de artículos de segunda mano, donde comenzó a ofrecer las camisetas que había guardado durante años.

La publicación de Aveldaño llamó mucho la atención en redes sociales. Instagram: @pela.aveldano

Cuáles son las camisetas en venta y cuánto cuestan

La colección publicada por Aveldaño llegó a reunir 32 camisetas de distintos equipos, muchas de ellas obtenidas mediante intercambios después de los partidos. Entre las prendas aparecen modelos de Racing e Independiente, además de indumentaria de clubes como Newell's, Quilmes y Banfield.

También puso a la venta camisetas de Lanús, Tigre, Huracán, Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes, entre otras instituciones. Cada publicación incluye fotografías, talles y detalles sobre el estado de conservación, con calificaciones que van de "bueno" a "muy bueno".

Los precios oscilan entre los 60 y los 115 euros, según el club y el modelo. Una de las piezas más caras es una camiseta de manga larga de Independiente, ofrecida a 115 euros. Con los gastos de envío, el valor asciende a 121,45 euros.

Las de Newell's se consiguen por importes de entre 85 y 95 euros, mientras que las de Banfield rondan los 90 euros. Entre las alternativas más económicas aparecen algunas prendas de equipos del ascenso, cuyos precios parten de los 60 euros.

El catálogo está publicado en Vinted bajo el usuario vikingou87. Los valores corresponden a los anuncios difundidos durante octubre de 2026 y pueden cambiar a medida que se vendan las camisetas o se modifiquen las publicaciones.

La nueva vida de Aveldaño en Mallorca: gastronomía y competencia en Hyrox

Aveldaño se instaló definitivamente en Mallorca en 2021, una isla que ya conocía por su etapa como futbolista. Allí comenzó a trabajar en gastronomía, una actividad que siempre le había interesado y que terminó convirtiéndose en una de sus principales ocupaciones.

Llegó a tener tres restaurantes, aunque con el tiempo decidió quedarse con uno solo. Actualmente está al frente de Maleva, un establecimiento especializado en carnes maduradas. Entre sus clientes estuvo Lionel Scaloni, con quien mantiene una buena relación desde su primera experiencia en el fútbol español.

El entrenador de la Selección Argentina también había visitado La Milanesería, otro de los negocios que tuvo el Pela. En aquella oportunidad fue acompañado por su familia y el preparador físico Luis Martín, con quienes probó una de las especialidades del local.

Fuera de la gastronomía, encontró una nueva pasión en el Hyrox, una disciplina que mezcla carreras de resistencia con ejercicios de fuerza. Había comenzado a practicarla cuando todavía era futbolista y continuó entrenando después del retiro.

En 2024 participó de una competencia en Gdansk, Polonia, donde llamó la atención por su estado físico. Más adelante obtuvo una certificación como entrenador de esta especialidad y comenzó a trabajar con personas interesadas en mejorar su rendimiento.

También da clases en un gimnasio y coordina En Movimiento Social Run, un grupo de corredores de Mallorca que llegó a reunir alrededor de 480 participantes. Además de sus actividades como entrenador, se prepara para disputar su primera maratón en diciembre.