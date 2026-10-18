Racing e Independiente empataron 1-1 en el clásico de Avellaneda + Agregar ámbito en









La Academia y el Rojo repartieron puntos en el Cilindro por la fecha 13 del Clausura. Matias Zaracho y Maximiliano Meza fueron los goleadores del encuentro.

Racing e Independiente empataron 1-1 en el clásico de Avellaneda.

Racing e Independiente empataron 1-1 en el clásico de Avellaneda, disputado en el Cilindro por la fecha 13 del Torneo Clausura. Matías Zaracho abrió el marcador para la Academia, mientras que Maximiliano Meza, de penal, convirtió el tanto del Rojo.

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El empate dejó a ambos equipos con la necesidad de sumar en la recta final del torneo. Racing ocupa el 13° puesto de la Zona B, con 12 puntos, y se encuentra lejos de los puestos de clasificación a los playoffs. Independiente, por su parte, marcha séptimo en la Zona A, con 19 unidades.

Ambos equipos afrontarán un nuevo clásico el próximo domingo 25 de octubre. Independiente recibirá en el Libertadores de América a Boca Juniors desde las 17:00, mientras que Racing visitará a River Plate en el estadio Monumental a partir de las 19:15.

Racing e Independiente no se sacaron ventaja Racing impuso las condiciones durante el primer tiempo ante un Independiente que no logró asentarse en el campo de juego. El equipo de Chirola Romero mostró mayor intensidad para recuperar la pelota y manejar el ritmo del partido, mientras que el conjunto de Viera tuvo dificultades para generar asociaciones ofensivas.

Luego de varias aproximaciones, la Academia encontró la ventaja a los 28 minutos. Adrián «Maravilla» Martínez ganó una disputa aérea ante Rodrigo Rey y Matías Zaracho aprovechó la pelota para empujarla sobre la línea y establecer el 1-0.

El conjunto local mantuvo su superioridad y contó con oportunidades para ampliar la diferencia antes del descanso. Independiente, en cambio, concentró buena parte de sus ataques por la derecha, con Santiago Montiel como principal vía de desequilibrio, y recurrió a los centros para intentar encontrar a sus delanteros. En el complemento, el Rojo mostró otra actitud y logró emparejar el desarrollo. A los 16 minutos, Gonzalo Escudero cometió una infracción sobre Maximiliano Meza dentro del área y el árbitro sancionó penal. El propio mediocampista se hizo cargo de la ejecución y convirtió con un remate preciso para establecer el 1-1. Tras el empate, Racing intentó reaccionar, pero el partido perdió claridad. Durante la última media hora, ambos equipos quedaron partidos en la mitad de la cancha y les costó generar situaciones claras para romper la igualdad. El resultado desató el malestar de los hinchas de la Academia al término del encuentro, luego de un partido en el que el equipo había mostrado una imagen superior durante la primera etapa, pero no logró sostenerla en el complemento. Formaciones Racing: Facundo Cambeses; Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Gastón Lodico, Tomás Conechny; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero. Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Maximiliano Meza; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.