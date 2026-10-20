Jugó con Messi, salió campeón en River y un doping por marihuana le arruinó la carrera

Pintaba como una de las máximas promesas del fútbol argentino, fue campeón con la Albiceleste y el Millonario, pero un doping positivo frenó su recorrido.

Con apenas 24 años, Rodrigo Archubi ya había sido campeón del mundo Sub-20 junto a Lionel Messi y había conquistado un título con River . Su zurda lo había llevado de Lanús a Europa y después de regreso al fútbol argentino, donde llegó a jugar bajo las órdenes de Diego Simeone. Hasta que un control antidoping positivo por marihuana cambió su carrera.

El exvolante continuó jugando durante varios años, aunque nunca pudo digerir la manera en que terminó su paso por Núñez. Ya retirado, habló del trato que recibió después de la sanción y recordó algunas historias de su etapa en la Selección juvenil.

El 27 de septiembre de 2009, River empató 2-2 contra Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental. A Archubi le tocó realizarse un control antidoping y el resultado dio positivo por tetrahidrocannabinol (THC) , el principal componente psicoactivo de la marihuana.

Archubi fue uno de los cuatro jugadores que hablaron con el cuerpo técnico para pedir que Messi fuera titular en el Mundial Sub-20.

El Tribunal de Disciplina de la AFA lo suspendió durante tres meses, desde el 13 de octubre hasta el 10 de enero de 2010. La sanción deportiva fue relativamente corta, pero el mediocampista no volvió a disputar un partido oficial con la camiseta del Millonario.

Durante ese período, River lo apartó del plantel y lo mandó a entrenar por separado con un preparador físico. Archubi contó que nadie le explicó los motivos de aquella decisión y que permaneció en esa situación hasta quedar libre, a mediados de 2011.

En una entrevista de 2016 recordó una frase con la que había resumido lo ocurrido: "No puede ser que por tres secas te dejen sin laburo". También cuestionó la exposición pública que sufrió después del positivo, especialmente porque sentía que se había ignorado el esfuerzo de su familia para acompañarlo durante toda su trayectoria.

Años más tarde reconoció que el doping había sido lo peor de su vida profesional. Le dolió especialmente la actitud de algunas personas del ambiente, que dejaron de acercarse cuando comenzaron sus problemas en Núñez. Aunque todavía tenía contrato, ya no encontraba lugar en el equipo ni recibía el respaldo que esperaba.

La anécdota inédita sobre la titularidad de Lionel Messi en el Sub 20

Antes de llegar a River, Archubi había integrado la Selección Argentina que ganó el Mundial Sub-20 de Países Bajos en 2005. El plantel dirigido por Francisco Ferraro tenía figuras como Sergio Agüero, Fernando Gago, Pablo Zabaleta y Lionel Messi, aunque comenzó el torneo con una derrota por 1-0 ante Estados Unidos.

El rosarino había ingresado desde el banco de suplentes en aquel debut. Su ausencia entre los titulares generó una conversación entre algunos compañeros, que estaban convencidos de que tenía que jugar desde el arranque.

Archubi contó que Zabaleta y Oscar Ustari lo convocaron a él y a Lucas Biglia para hablar con el cuerpo técnico. Primero se acercaron al preparador físico Gerardo Salorio, quien les recomendó plantear el pedido directamente a Ferraro. El entrenador los escuchó y, en el siguiente encuentro, Messi apareció entre los once iniciales.

Argentina derrotó 2-0 a Egipto con goles del propio rosarino y de Zabaleta. Después llegaron las victorias sobre Alemania, Colombia, España y Brasil, antes de superar 2-1 a Nigeria en la final. Messi terminó el campeonato con seis tantos y fue elegido mejor jugador del torneo.

El propio Archubi admitió que prácticamente no conocía a Messi antes de compartir los entrenamientos en Ezeiza. También recordó que estuvo cerca de pedirles a sus padres que lo ayudaran a regresar a la Argentina porque no estaba sumando minutos. Finalmente consiguió jugar durante el campeonato y formó parte del equipo que levantó la Copa del Mundo juvenil.

Archubi calcula que el doping le hizo perder 12 años de carrera y la posibilidad de ganar unos u$s10 millones. Constanza Niscovolos

Cuánto dinero afirma haber perdido tras el positivo por THC

En una entrevista de 2022, Archubi hizo sus propios cálculos sobre las consecuencias económicas del doping. Estimó que había perdido 12 años de carrera y la posibilidad de ganar u$s10 millones, una cifra basada en lo que imaginaba que podría haber conseguido si continuaba jugando en Primera División.

Cuando ocurrió el episodio tenía apenas 24 años y consideraba que todavía le quedaba mucho tiempo para competir al máximo nivel. Los u$s10 millones eran una proyección personal sobre sus posibles ingresos, no una suma correspondiente a contratos firmados que hubiera dejado de cobrar.

También habló sobre las dificultades para cobrar los acuerdos económicos en el fútbol. Recordó que algunos jugadores firmaban contratos en dólares y después recibían pagos en pesos o cheques, mientras que los montos pactados no siempre llegaban completos.

Después de su salida de River, pasó por Kazma de Kuwait, Boca Unidos de Corrientes, Sportivo Italiano y Dock Sud. Con el conjunto italiano consiguió un ascenso, aunque nunca recuperó el protagonismo que había tenido durante sus primeros años como profesional.

Su retiro llegó después de jugar en el Docke, cuando sus hijos todavía eran pequeños. Su esposa trabajaba durante buena parte del día y el dinero que ganaba como futbolista no alcanzaba para pagarles a las personas encargadas de cuidarlos mientras él estaba fuera de casa. Ante esa situación, decidió dejar de competir y ocuparse personalmente de su crianza.