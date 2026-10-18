River brilló en Córdoba y goleó a Belgrano para dar un paso clave en el Torneo Clausura + Agregar ámbito en









El Millonario se impuso 3-0 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada marcaron los goles de una victoria que le permitió escalar al quinto puesto de la Zona B.

River brilló en Córdoba y goleó a Belgrano para dar un paso clave en el Torneo Clausura.

River fue ampliamente superior y venció 3-0 a Belgrano este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El equipo de Leonardo Ponzio resolvió el partido con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, en una noche en la que también hubo polémica con jugadas revisadas por el VAR.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El triunfo le permitió al Millonario alcanzar los 20 puntos y ubicarse quinto en la Zona B. Belgrano, por su parte, quedó tercero con 22 unidades y no pudo alcanzar la línea de los punteros de su grupo. En la próxima fecha, River será local ante Racing el domingo 25 de octubre, desde las 19.15. Ese mismo día, el Pirata visitará a Aldosivi a partir de las 14.45.

River goleó 3-0 a Belgrano en Córdoba River salió decidido a imponer condiciones desde los primeros minutos y mostró una actitud ofensiva que le permitió arrinconar a Belgrano durante varios pasajes del primer tiempo. A los ocho minutos, Tomás Galván probó desde la izquierda, mientras que después Ángel Correa tuvo una chance clara con un zurdazo bloqueado cerca del arco. El Pirata también contó con una oportunidad inmejorable a través de Lucas Zelarayán, que quedó mano a mano con Santiago Beltrán, pero intentó eludirlo y terminó perdiendo la pelota.

El Millonario mantuvo el ritmo y siguió generando peligro. A los 19 minutos, Lucas Beltrán sacó un remate con efecto que pasó cerca del ángulo izquierdo, y poco después Correa volvió a exigir a Thiago Cardozo con un puntazo dentro del área. Belgrano respondió con un cabezazo de Lucas Passerini que se fue apenas desviado, pero River continuó llevando la iniciativa y acumulando llegadas sobre el arco rival.

Con el correr de los minutos, el equipo de Leonardo Ponzio sostuvo la presión y estuvo cerca de abrir el marcador en varias ocasiones. Un centro rasante de Francisco Ortega encontró a Beltrán, cuyo remate pasó cerca del primer palo, y Correa volvió a probar con un zurdazo potente que Cardozo consiguió desviar. Belgrano tuvo una chance a los 41 minutos, con un disparo de Ramiro Hernandes que Santiago Beltrán controló, antes de que Thiago Almada respondiera para River con un remate bajo que pasó a milímetros del poste.

Cuando el primer tiempo parecía terminar sin goles, Tomás Galván recibió en la medialuna y sacó un remate bajo junto al poste izquierdo de Cardozo para marcar el 1-0 en el descuento. El tanto quedó envuelto en polémica por una posible posición adelantada de Gonzalo Montiel, pero el árbitro Pablo Dóvalo consideró que el contacto previo de Adrián Sánchez con la pelota había sido deliberado y convalidó el gol. Ya en el segundo tiempo, River amplió la ventaja en los primeros minutos de juego. Lucas Beltrán recuperó la pelota en zona ofensiva y asistió a Ángel Correa, que quedó mano a mano con Cardozo y definió ante la salida del arquero para establecer el 2-0. Belgrano intentó reaccionar y tuvo una oportunidad a los nueve minutos del segundo tiempo, cuando Lisandro López conectó un cabezazo que buscaba el segundo palo, pero Santiago Beltrán respondió con un buen manotazo para despejar la pelota. El conjunto cordobés buscó descontar, aunque River mantuvo el control y encontró espacios para atacar. A los 26 minutos, Thiago Almada recibió por la izquierda, cambió el ritmo para meterse en el área y sacó un remate preciso al segundo palo que se convirtió en el 3-0. El gol terminó de encaminar el triunfo del Millonario, que aprovechó sus oportunidades en el segundo tiempo y estiró la diferencia. A los 36 minutos, Fausto Vera pidió el cambio después de sentir un pinchazo en el aductor derecho y cayó al suelo. Juan Cruz Meza ingresó en su lugar. Ya en el minuto 45, River volvió a convertir por intermedio de Ángel Correa, pero el tanto fue anulado: tras el llamado del VAR, Dóvalo sancionó una mano previa de Francisco Ortega. El marcador no volvió a modificarse y River se llevó una victoria contundente de Córdoba. Con los tres puntos, alcanzó las 20 unidades y quedó quinto en la Zona B, mientras que Belgrano permaneció tercero con 22 puntos. Las formaciones Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernandes; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa, Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.