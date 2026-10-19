Kicillof encabezará la apertura de los Juegos Bonaerenses: 30.000 finalistas, una inversión de más de $21.000 millones y un beneficio para Mar deo Plata de $3.200 millones

El gobernador participará este lunes de la ceremonia inaugural en Mar del Plata, que reunirá a delegaciones de los 135 municipios y tendrá un show de Tiago PZK. La 35° edición del certamen alcanzó un récord de más de 504.000 inscriptos y se extenderá hasta el viernes 23 de octubre, con competencias en 117 disciplinas deportivas y culturales.

Comienza la 35a edición de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata con récord de participantes. El Gobernador Axel Kicillof estará en la apertura del evento.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará este lunes 19 de octubre la apertura oficial de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026, en una ceremonia que se realizará desde las 15 en el Paseo Hermitage de Mar del Plata. El acto reunirá a las delegaciones de los 135 municipios de la provincia y tendrá como espectáculo principal la presentación del artista Tiago PZK.

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Kicillof estará acompañado por integrantes de su gabinete, entre ellos el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, en el inicio de la 35ª edición de uno de los principales eventos deportivos y culturales de la provincia de Buenos Aires.

La competencia se extenderá hasta el viernes 23 de octubre y convocará a más de 30.000 finalistas , que buscarán medallas en 117 disciplinas deportivas y culturales. La edición de este año alcanzó un nuevo récord de participación, con más de 504.000 inscriptos en toda la provincia, que atravesaron las instancias municipales, regionales e interregionales para llegar a las finales.

La organización de los Juegos Bonaerenses también representa un importante esfuerzo presupuestario para la administración provincial. Según precisó Larroque, la inversión destinada al certamen supera los $21.000 millones , recursos que se utilizan para acompañar a los municipios en los gastos de organización, traslado y alojamiento de las delegaciones, entre otras necesidades.

En la previa de la inauguración, el ministro defendió la continuidad de la competencia en un contexto de dificultades económicas y cuestionó la política del Gobierno nacional en materia deportiva.

“Para nosotros es un acto de justicia social poder sostener estos Juegos, en el contexto que nos toca atravesar con un gobierno nacional que ha desertado de sus responsabilidades y ha depredado los Evita”, afirmó Larroque.

El funcionario también atribuyó la continuidad del programa a una decisión política de Kicillof y al esfuerzo administrativo de la Provincia, en un escenario que definió como de desfinanciamiento nacional.

Desde su creación, los Juegos Bonaerenses se consolidaron como una herramienta de participación e integración social que permite competir a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas, además de incluir disciplinas culturales.

Mar del Plata espera un impulso para el turismo y el comercio

La llegada de miles de participantes, entrenadores, familiares y acompañantes genera expectativas en la economía de Mar del Plata, especialmente en los sectores hotelero, gastronómico y comercial.

La Cámara de Empresas Comerciales y Servicios (Cameco) de Mar del Plata informó que la ciudad tendrá una “inyección” de más de $3.200 millones por ser sede nuevamente de las finales de los Juegos Bonaerenses.

A través de un comunicado difundido desde Cameco resaltaron el “enorme impacto” que el evento deportivo, social y cultural produce en la actividad económica local.

Desde este lunes 19 y hasta el viernes 23 de octubre se desarrollará en Mar del Plata la 35a edición de los Juegos Bonaerenses. 0223

“Es necesario resaltar, una vez más, la importancia que tienen para la economía de nuestra ciudad los Juegos Bonaerenses”, recalcaron.

Seguidamente, y tras un “extenso relevamiento” que Cameco realizó entre sus socios y departamentos, determinaron que el desarrollo de este evento genera en la ciudad “una inyección de mas de 3.200 millones de pesos”.

El movimiento se produce en un momento complejo para la actividad turística, por lo que las finales representan una oportunidad para sostener la ocupación hotelera y aumentar el consumo en restaurantes, cafeterías y comercios, particularmente en el centro de la ciudad.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata señalaron que el arribo de las delegaciones contribuye a revitalizar la actividad. Los establecimientos ya tienen grupos asignados y esperan recibir una demanda adicional durante los días de competencia.

En la misma línea, desde UTHGRA Mar del Plata destacaron la importancia del evento para el empleo en hotelería y gastronomía, al considerar que la llegada de miles de jóvenes y representantes de toda la provincia contribuye a dinamizar un sector que atraviesa un año difícil.

Además del gasto directo de los visitantes, la organización requiere servicios de alojamiento, alimentación, transporte y logística, con participación de distintos actores de la economía local.

Más de 66 escenarios para 117 disciplinas

La programación contempla actividades de Deportes Juveniles, Deportes para Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Cultura, además de la participación de personas trasplantadas.

Las competencias se distribuirán en más de 66 escenarios de Mar del Plata, entre ellos los polideportivos barriales, el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, la Pista de Atletismo Justo E. Román y el Centro Municipal de Hockey. También participarán clubes y espacios culturales de la ciudad.

La oferta deportiva incluye fútbol, básquet, vóley, atletismo, natación, tenis, deportes de combate, fútbol playa, beach vóley y beach handball, entre otras disciplinas.

La programación cultural tendrá competencias de freestyle rap, teatro, música y cocina, entre otras propuestas. La modalidad intergeneracional volverá a reunir a participantes de distintas edades en disciplinas como bochas, sapo, fútbol tenis, orientación, tejo y truco.

Después de la ceremonia inaugural de este lunes, las competencias deportivas y culturales comenzarán el martes 20. El miércoles 21 se realizarán las primeras premiaciones y actividades artísticas, mientras que el jueves 22 tendrá lugar la maratón Bonaerenses en Carrera y avanzarán las definiciones del medallero.

El viernes 23 se disputarán las finales de los deportes de conjunto y se conocerán los resultados definitivos de la competencia.

En la edición anterior, General Pueyrredon terminó primero en el medallero, seguido por Almirante Brown y Lomas de Zamora. El municipio anfitrión buscará defender ese resultado frente a las delegaciones de toda la provincia.

Con 35 ediciones, los Juegos Bonaerenses combinan competencia, inclusión y promoción cultural. Para Mar del Plata, además, la semana representa una oportunidad de actividad económica en el tramo final de un año complicado para el turismo y la gastronomía. La apertura encabezada por Kicillof marcará el comienzo de cinco jornadas en las que el deporte y la cultura movilizarán a miles de bonaerenses.