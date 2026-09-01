La provincia de Buenos Aires destina 80 millones de pesos a los municipios para la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses + Agregar ámbito en









El aporte no reintegrable busca solventar los gastos que demande esa instancia de la 35° edición del certamen, que se desarrolla bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

El gasto se imputa al Presupuesto General Ejercicio 2026, en el marco de la Ley 15.557.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires otorgó aportes no reintegrables a los municipios bonaerenses por un total de 80 millones de pesos, con el fin de atender los gastos en concepto de apoyo económico para la Etapa Interregional de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses 2026. La medida, contenida en la Resolución 1804/2026, lleva la firma del ministro Andrés Larroque.

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Según se indica en la medida la Dirección de Juegos Bonaerenses había solicitado la gestión del apoyo para que los distritos puedan solventar los gastos que demande el desarrollo de esa etapa del certamen.

La resolución encomienda a la Dirección de Contabilidad del ministerio la ejecución del gasto y la realización de las transferencias correspondientes a los municipios beneficiarios. El gasto se imputa al Presupuesto General Ejercicio 2026, en el marco de la Ley 15.557.

La norma establece además que los municipios que reciban los fondos deberán rendir cuenta ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, conforme lo establecido en el Decreto 124/2023. La medida contó con la intervención de la Subsecretaría de Deportes y la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del ministerio, además de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y otros organismos de control provincial.

Los Juegos Bonaerenses son un programa creado en 1992 en el ámbito de esa cartera, que combina competencias deportivas y culturales para jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas.

La edición 2026 ya lleva disputada su etapa local en los 135 municipios de la provincia, con más de 500 mil bonaerenses inscriptos, según había informado el propio Ministerio en julio. El subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, recorrió distintos distritos para seguir de cerca esa instancia, que este año sumó nuevas categorías juveniles en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley, además de mantener las modalidades intergeneracional y para personas trasplantadas, con pruebas de atletismo, natación y tenis de mesa. Cumplida la etapa local, los clasificados avanzarán a la instancia Regional, que se disputa entre agosto y octubre y definirá a los finalistas que llegarán a la tradicional Final Provincial en Mar del Plata.

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