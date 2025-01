La historia de Alpine: heredera espiritual de una escudería mítica y que llevó a la gloria a una leyenda

Con victorias en rally y una histórica conquista de Le Mans en 1978, Alpine se consolidó como una marca asociada al alto rendimiento. Sin embargo, tras un periodo de declive, Renault tomó el control total de Alpine en 2014, buscando devolverle su lugar de prestigio, un sueño que se concretaría con la creación del equipo Alpine F1 en 2021.

Antes de convertirse en Alpine, el equipo ya era un gigante bajo el paraguas de Renault. Con Flavio Briatore a la cabeza, Renault protagonizó dos eras de gloria en la Fórmula 1. Primero con Michael Schumacher y Benetton en los 90, y luego con Fernando Alonso, logrando títulos de pilotos y constructores en 2005 y 2006.

Tiempo antes, Renault ingresó a la máxima divisional en 1977 con el primer motor turbo de la categoría. Para finales de los 80 armó el recordado tándem con Williams, que debutó en 1989 con el inédito propulsor V10 de 3.5 litros con válvulas neumáticas.

La firma del rombo se fue a mediados de esa década como constructor pero permaneció en la Fórmula 1 como motorista. El Williams de 1992, uno de los más tecnológicos de la historia, marcó un época, pero fue en 1994 cuando Renault formó parte de un hecho histórico: la escudería Benetton -ancestro espiritual de Alpine- logró su primer título con el alemán Michael Schumacher, triunfo que se repetiría en 1995.

Tras los títulos de Alonso, Renault mezcló momentos dulces con preocupaciones, alternó temporadas en las que fue partícipe de la categoría con otras en las que la escudería pasó a ser Lotus para luego volver a su casa matriz y pelear en la mitad de la tabla de constructores.

Embed - FORMULA 1® on Instagram: "Franco accidentally stopping at Alpine's garage last season, it was always meant to be! #F1 #Formula1"