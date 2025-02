¿Primera crisis interna en Alpine? De la presión de Colapinto a "Doohan no la pasa bien"

La escudería Alpine enfrenta un panorama complejo con Doohan, quien vive un periodo de incertidumbre en su carrera. A pocos días del inicio del campeonato, la posibilidad de que Colapinto lo reemplace ha incrementado la presión sobre el joven piloto australiano.

Según rumores, Doohan solo tendría aseguradas las primeras cinco carreras de la temporada y, si no cumple con las expectativas, Colapinto ocuparía su lugar a partir de la sexta fecha en Miami.

En este contexto, el director de Alpine, Flavio Briatore, evitó profundizar en el tema, pero dejó en claro que los pilotos son responsables de su desempeño: "Cada uno debe hacerse cargo de sus resultados. Pierre y Jack comienzan la temporada".

Sin embargo, su respaldo a Colapinto quedó reflejado al acompañarlo en su primera prueba con la escudería, un gesto que no se repitió con Doohan.

Las pruebas realizadas en Barcelona reforzaron las especulaciones sobre un posible ascenso del argentino. Según el director Oliver Oakes, Colapinto registró tiempos 0,3 segundos por vuelta más rápidos que Doohan en los ensayos TPC (Test of Previous Cars).

