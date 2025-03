Lionel Messi habló de su futuro y dio detalles inéditos sobre su llegada al Inter de Miami

Durante una reciente entrevista, afirmó: “Hoy por hoy estoy disfrutando de dónde estoy, de lo que hago, del día a día: el entrenamiento, los partidos, mis amigos, mi familia. Disfruto cuando voy a Argentina , disfruto mucho más, quizás, que cuando era joven y no me daba cuenta de muchas cosas".

"Disfruto más de los pequeños detalles que por ahí no le daba importancia antes . Y la verdad que me siento feliz y viviendo el día a día ”, continuó la estrella de la MLS.. Sin adelantar qué hará en el futuro, Messi enfatizó en todo lo que lo hace feliz en el presente, tanto dentro como fuera del campo de juego.

“Siempre tuve la idea de jugar en la MLS. Me encantaba la idea de venir aquí y ayudar a hacer más grande el club. La MLS está creciendo mucho como liga, en línea con la cultura futbolística de Estados Unidos. La liga está evolucionando, desarrollándose mucho. Espero que continúe con más clubes que sigan el ejemplo del Inter Miami”, expresó.

messi suarez inter miami.jfif Messi está feliz con su presente en el Inter de Miami. @InterMiamiCF

Con más de 20 años de historia en el FC Barcelona, el club español representa una parte fundamental en la vida de Messi. Al recordar su salida de Argentina siendo apenas un niño, el capitán argentino no pudo evitar compararse con su hijo Thiago.

“Yo lo veo a él, que está a punto de cumplir 12 años, y me pongo a pensar que yo con esa edad me fui a Barcelona. Si bien me fui con toda mi familia y tenía el respaldo de ellos, la verdad que se me hace difícil pensar que él pueda pasar por una situación así”, comentó.

En la misma línea, agregó: “Incluso ahora tiene un torneo de fútbol donde tiene que viajar por 15 o 20 días y ya nos cuesta. Lo único que puedo decir es que para mí fue un cambio muy, muy duro, difícil; pero al mismo tiempo era lo que quería”.

El impacto de Lionel Messi en la música y su emoción al escucharse en canciones

La influencia de Messi trasciende el fútbol y ha llegado hasta la música. Su nombre aparece en numerosas canciones y el rosarino admitió sentirse “halagado” por ello.

“Mis hijos lo disfrutan y se sorprenden al escuchar mi nombre en algún tema. Es algo muy lindo, poder ser parte de la música desde ese lado, que me tengan en cuenta en muchas de las letras, porque hay muchos artistas que me han nombrado en sus canciones. La verdad que para mí es algo muy, muy, muy emocionante”, reconoció.

“Estoy agradecido de todo lo que lo hicieron porque sé que en la letra me nombran con mucho cariño y siempre halagándome desde algún lado”, concluyó.

Los desafíos del Inter Miami en 2025

El Inter Miami afrontará un 2025 cargado de desafíos. Además de disputar su tercera MLS, por segundo año consecutivo competirá en la Liga de Campeones de la CONCACAF. También participará en la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a clubes de la MLS con los de la Liga MX.

Sin embargo, el mayor reto llegará a mitad de año, cuando el Inter Miami haga su debut histórico en el Mundial de Clubes.