La Superliga de vóley levanta el telón: cuatro equipos van por la Supercopa 2026

La competencia se disputará el 16 y 17 de octubre en el estadio Gorki Grana, en Morón, y reunirá a cuatro equipos de la máxima categoría masculina de clubes, en uno de los primeros grandes hitos de la temporada 2026/27.

Este 16 y 17 de octubre, en el estadio Gorki Grana, se disputará la Supercopa 2026, uno de los primeros grandes hitos de la temporada 2026/27 de la Superliga Argentina de Voleibol.

La Superliga Argentina de Vóleibol ya tiene definido el recorrido para la temporada 2026/27. La Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV) presentó el calendario de competencias, con una agenda que se pondrá en marcha en octubre y que tendrá actividad prácticamente ininterrumpida hasta las finales previstas para abril del próximo año.

La Superliga Argentina de Voleibol comienza a transitar una nueva temporada con la disputa de la Supercopa 2026 , que reunirá a cuatro equipos en dos jornadas de competencia en el estadio Gorki Grana, en Morón, y marcará uno de los primeros grandes hitos deportivos del calendario 2026/27.

El torneo se jugará el viernes 16 y sábado 17 de octubre en el estadio Gorki Grana. La primera semifinal se disputará a las 18 y el segundo cruce comenzará a las 21. Los ganadores avanzarán a la definición del sábado a las 21, luego del encuentro por el tercer puesto, previsto para las 18.

La Supercopa será también una de las primeras instancias para empezar a ver en cancha la temporada de la principal competencia masculina de clubes bajo la identidad Superliga Argentina de Voleibol, en una etapa que busca fortalecer su posicionamiento y ampliar el vínculo con clubes, medios, marcas y audiencias.

La Superliga Argentina de Vóleibol ya tiene todo listo para una nueva temporada 2026/27

18:00 Ciudad Vóley vs. Monteros Vóley

21:00 UPCN Vóley vs. Boca Juniors

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

18:00 Partido por el 3° puesto

21:00 Final

Tras la disputa de la Supercopa, en noviembre se disputarán otros dos capítulos de la fase regular. Ciudad Vóley será anfitrión del Tour 2, del 12 al 15 de noviembre en el AMBA, mientras que Sonder recibirá el Tour 3 entre el 26 y el 29 de noviembre en Santa Fe.

Antes del cierre del año también se jugará la Copa ACLAV, prevista del 11 al 16 de diciembre nuevamente en el Polideportivo Gorki Grana de Morón.

La actividad regresará en enero de 2027. Ferro Carril Oeste organizará el Tour 4 del 14 al 17 de enero, mientras que uno de los puntos federales del calendario llegará inmediatamente después: Waiwen Vóley Club será anfitrión del Tour 5 en Comodoro Rivadavia, del 28 al 31 de enero. La etapa regular concluirá con el Tour 6, del 11 al 14 de febrero, con Vélez Sarsfield como anfitrión en el AMBA.

Una vez completados los seis tours llegará la instancia decisiva. Los cuartos de final se desarrollarán del 4 al 7 de marzo, las semifinales entre el 17 y el 29 de marzo y las Finales del 4 al 18 de abril, con sedes y anfitriones todavía por confirmar.