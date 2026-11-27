El Estado y las empresas ya definieron los incrementos de tarifas y servicios clave para el último mes del año. Los nuevos montos entrarán en vigencia el próximo martes.

Desde el próximo martes 1° de diciembre, los argentinos enfrentarán una nueva tanda de incrementos en servicios básicos, tanto públicos como privados, que impactará directamente en los gastos fijos de la economía familiar. Durante el duodécimo mes del año, subirán las cuotas de la medicina prepaga, los boletos del transporte, las tarifas de luz y gas, y los aranceles de los colegios privados , entre otros rubros.

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Tras el dato de inflación de octubre del 2,2% , las empresas y los gobiernos ajustarán sus cuadros tarifarios para diciembre. En algunos casos, los mecanismos de indexación mensual y las cláusulas contractuales vigentes serán los instrumentos que determinarán los nuevos valores de cada servicio. En otros, los aumentos son por decisión unilateral de los prestadores o reguladores.

Las empresas de medicina prepaga ya definieron los valores para diciembre. Las cuotas de los planes de salud suben hasta 2,9%. Las firmas ya cargaron estos datos en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

OSDE tendrá un aumento que oscila entre 2,2% y 2,4%, dependiendo del plan. El Hospital Italiano tendrá un incremento de 2,6%. Por otro lado, Swiss Medical subirá 2,5% y Sancor Salud permanecerá sin nuevos aumentos, tras haber aumentado 2,88% en noviembre. El mismo caso ocurre con Galeno, que no aumentará tras la suba del mes pasado 2,2%, y Omint tendrá un incremento que llegará hasta el 2,9% . Estos ajustes también se aplicarán a los copagos en algunos casos.

En el transporte público comenzará a regir un nuevo incremento desde el 1° de diciembre. Las tarifas del subte y los colectivos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires suben desde 4,2% , de acuerdo con el esquema de actualización automática que aplican ambas jurisdicciones.

Las empresas de medicina prepaga ya definieron los valores para diciembre.

Cabe señalar que el aumento surge de la fórmula que combina el último dato de inflación del INDEC, que en octubre fue del 2,2%, con un adicional de dos puntos porcentuales.

Colectivos en la provincia de Buenos Aires

Los colectivos de la Provincia de Buenos Aires también tendrán un incremento de alrededor del 5,7% desde el 1° de diciembre, según los cuadros tarifarios publicados por el Ministerio de Transporte bonaerense.

Boleto mínimo (0 a 3 km): $1.348,71

Tramo de 3 a 6 km: $1.517,29

Tramo de 6 a 12 km: $1.685,88

Tramo de 12 a 27 km: $2.023,06

Los colectivos en la provincia de Buenos Aires tendrán un nuevo impacto en la tarifa que pagan los usuarios. Mariano Fuchila

Colectivos en la Ciudad

A partir del 1° de diciembre, a las tarifas de colectivos de la Ciudad, se aplicará una actualización del 4,2% y, en lo sucesivo, con actualizaciones mensuales de acuerdo a un índice (IPC del INDEC + 2 % en relación a la tarifa anterior).

En la Ciudad de Buenos Aires el nuevo cuadro tarifario con SUBE registrada quedará de la siguiente manera:

0 a 3 km: $996,6

3 a 6 km: $1.107,39

6 a 12 km: $1.192,68

12 a 27 km: $1.278,05

A partir del 1 de diciembre, a las tarifas de colectivos de la Ciudad, se aplicará una actualización del 4,2%.

Subte

El subte, en sintonía con el colectivo en CABA, también tendrá un incremento del 4,2%. Los nuevos valores son los siguientes:

1 a 20 viajes: $1.966 (SUBE registrada) / $2.541,10 (SUBE no registrada)

(SUBE registrada) / (SUBE no registrada) 21 a 30 viajes: $1.572,80 / $2.500,75

31 a 40 viajes: $1.376,20 / $2.188,21

41 viajes en adelante: $1.179,60 / $1.875,56

Premetro: Tarifa simple: $688,10 (SUBE registrada) / $1.094,08 (SUBE no registrada)

El subte, en sintonía con el colectivo en CABA, también tendrá un incremento del 4,2%. Mariano Fuchila

Trenes en AMBA: pausan el boleto

Los trenes del AMBA, en cambio, no tienen aumento anunciado para diciembre. El último ajuste entró en vigencia el 1° de septiembre, como parte del cronograma escalonado de la Resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte, que finalizó ese mes.

Por lo tanto, los usuarios seguirán pagando las mismas tarifas, a la espera de que el Gobierno publique una nueva resolución con los cuadros tarifarios para los próximos meses. Los valores vigentes con SUBE registrada son los siguientes: Primera sección: $450; Segunda sección: $640; Tercera sección: $790. En tanto, el boleto en efectivo cuesta $1.600.

Los trenes del AMBA, en cambio, no tienen aumento anunciado para diciembre.

Peajes en CABA: cuánto cuesta en diciembre

El peaje en las autopistas administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) registraran un incremento del 4,2% desde este martes 1° de diciembre. Con el nuevo cuadro tarifario, los vehículos livianos (dos ejes) abonan en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:

Horario normal: $4.986,15

$4.986,15 Hora pico: $7.066,19

Para las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero:

Horario normal: $2.077,35

$2.077,35 Hora pico: $2.937,68

Peaje de Alberti:

Horario normal: $1.579,06

$1.579,06 Hora pico: $1.994,29

Paseo del Bajo (vehículos livianos):

Tarifa: $11.032,46

Alquileres

Los alquileres también tendrán actualizaciones en diciembre, aunque el porcentaje depende de lo que establezca cada contrato. Para los acuerdos atados al IPC, se toma como último dato el 2,2% de octubre, publicado por el INDEC.

De esta manera, los contratos con ajuste trimestral aumentarán 5,91%; los cuatrimestrales, 8,14%; y los semestrales, 12,50%. Por ejemplo, un alquiler de $600.000 con actualización trimestral pasará a $635.460.

Telefonía e Internet

El sector de telecomunicaciones está desregulado desde 2023, por lo que cada empresa aplica aumentos de forma autónoma y los comunica directamente a sus clientes.

El último ajuste, por ejemplo de Movistar, fue de 2,6% desde el 1° de noviembre, mientras que Claro y Personal no habían comunicado sus nuevas actualizaciones.

El sector de telecomunicaciones está desregulado desde 2023, por lo que cada empresa aplica aumentos de forma autónoma y los comunica directamente a sus clientes. Pixabay

Colegios privados: aumento del 3% en Provincia y 2,7% en CABA

Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal de la Provincia de Buenos Aires subirán hasta un 3% en diciembre, según lo autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y confirmado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA). Se sumó al anterior incremento de noviembre, del mismo porcentaje.

En la Ciudad de Buenos Aires, según señalaron las fuentes de AIEPA a Ámbito, se confirmó un aumento del 2,7% para diciembre, en sintonía al mismo aumento que tuvo lugar en noviembre.

Los colegios privados tendrán 3% de aumento en provincia y 3% en CABA.

Luz y gas en diciembre, a la espera de las resoluciones

En el caso de la luz y el gas, todavía no hay resoluciones publicadas con los nuevos cuadros tarifarios para diciembre. El último aumento rige desde el 1° de noviembre: en electricidad, el Costo Propio de Distribución subió 3,18% para Edenor y 2,94% para Edesur, mientras que en gas el ajuste fue de 2,95% para Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires, 3,65% para Metrogas en el conurbano bonaerense y 2,96% para Naturgy BAN.

Las actualizaciones se definen de forma mensual y suelen oficializarse a fin de mes en el Boletín Oficial.

En el caso de la luz y el gas, todavía no hay resoluciones publicadas con los nuevos cuadros tarifarios para diciembre. Depositphotos

Agua

En cuanto al agua, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó mediante la Resolución 45/2026 un nuevo esquema de coeficientes zonales para AySA, que comenzará a aplicarse recién el 1° de febrero de 2027.

El cambio reemplaza las once categorías actuales por cinco niveles: según las estimaciones de la normativa, alrededor del 60% de los usuarios residenciales tendrá aumentos, cerca del 20% recibirá una reducción y otro 20% no verá modificaciones. Para quienes paguen más, el incremento por la nueva zonificación tendrá un tope del 1,5% mensual acumulativo.