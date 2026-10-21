"Las Malvinas": el barrio fundado en 1982 en Barranquilla, la ciudad donde jugará Boca la final de la Sudamericana + Agregar ámbito en









La insólita historia de una comunidad colombiana que nació en plena guerra por la soberanía de las islas y bautizó su territorio en homenaje al reclamo argentino.

La comunidad nació en el sudoeste de la ciudad colombiana a fines de abril de 1982. Alcaldía de Barranquilla

Boca Juniors superó 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. El Xeneize espera por su rival en el partido más importante del certamen continental que se llevará a cabo en Barranquilla, Colombia. Más allá de las playas y la propuesta gastronómica, la ciudad guarda un vínculo directo con la historia de la Argentina.

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Ubicado en la localidad sudoeste de Barranquilla, el barrio Las Malvinas fue bautizado por sus propios fundadores en abril de 1982, en coincidencia con el conflicto entre la Argentina y el Reino Unido, como un gesto de identificación con el reclamo de soberanía.

La historia de "Las Malvinas", el barrio de Barranquilla, Colombia El origen de este barrio se remonta al 27 de abril de 1982, apenas 25 días después del inicio de la Operación Rosario en el Atlántico Sur. En esa fecha, unas 500 familias sin acceso a una vivienda digna, lideradas por agrupaciones comunitarias y jóvenes del sector, ocuparon los predios de la antigua finca Manchester.

Al momento de elegir una denominación para la nueva comunidad, los vecinos decidieron bautizar el asentamiento como barrio Las Malvinas. La elección no fue casualidad, ya que los fundadores identificaron su propia batalla por la tierra y el derecho a no ser desalojados con la causa argentina por la soberanía de las islas, considerando que ambos reclamos representaban la defensa de una causa legítima.

Alcaldía de Barranquilla Las primeras viviendas se levantaron con materiales precarios como tablas de madera, láminas de zinc, cartón y plásticos. A través del trabajo colectivo y la defensa legal frente a los intentos de desalojo, la comunidad gestionó progresivamente la llegada del agua potable mediante camiones cisterna, la instalación de transformadores eléctricos, la pavimentación de las calles y la construcción de escuelas.

Lo que comenzó como una ocupación informal de 3.000 personas hoy constituye un barrio consolidado con más de 4.000 viviendas y más de 13.000 habitantes. Boca, finalista de la Sudamericana 2026 La llegada de Boca a la final continental ubica a Barranquilla en el centro de la escena deportiva del continente. Tras sellar la clasificación en el Estadio Maracaná al superar a Vasco da Gama con un marcador global de 3-2, el equipo de la Ribera disputará la definición del certamen el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La Número 12 Resta conocer el rival del combinado dirigido por el Vasco Arruabarrena. El contrincante saldrá del ganador del duelo entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. Los brasileros consiguieron una ventaja de 3-0 en el duelo de ida en Belo Horizonte y esperan sellar su pase a la final en el estadio Centenario esta noche desde las 19 horas.