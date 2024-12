Los campeones con la Selección recordaron el mano a mano de Kolo Muani y el "Dibu" Martínez

Luego el mediocampista Alexis Mac Allister recuerda cómo vivió esa situación: "Te juro que en el banco no reaccionó nadie. Era como que estaban todos en shock. No hay una atajada que valga más que esta".

El "Dibu" Martínez, por su parte, reconoció que atajó "muchas mejores pelotas que esas", y añadió: "Yo en esta dije 'por favor, reventame la cara'". Además, explicó que "si yo salgo corriendo, me hace por arriba como la de Angelito (Di María) a Ederson. Cuando la pelota va bajando, te das cuenta que va a cargar la pierna. Me puse en diagonal a él y me abrí".