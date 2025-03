Qué le respondieron los jugadores argentinos a Rapinha tras la goleada a Brasil

El primero en responder fue el mediocampista de la Roma, Leandro Paredes, quien dijo: "Nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre dentro del campo. Nos pasó durante el Mundial, en las Eliminatorias, y nos volvió a pasar hoy". Paredes también sostuvo: "No hay que hablar antes, no hay que decir ese tipo de cosas, más cuando después no te da para demostrar dentro de la cancha".