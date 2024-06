Messi en modo casero: sus hobbies, sus gustos personales y recuerdos inéditos en una charla imperdible

“Fue el jugador con el que más me enojé. Después fuimos compañeros, pero en los clásicos nos agarrábamos siempre”, compartió el actual jugador del Inter Miami.

Messi visitó un programa de streaming y recordó cómo conoció a Antonela Roccuzzo

Como era de esperar, Lionel Messi fue consultado sobre su relación con su pareja y mamá de sus tres hijos, Antonela Roccuzzo, y dijo lo siguiente: “Iba a su casa y ahí la conocí, desde muy chiquitos. Siempre me gustó. En esa época se llamaba ‘amigovios’. Después con 13 años me fui para España y un poco que perdimos el contacto. La comunicación era mucho más difícil que ahora. Era a través de cartas, mails o alguna llamada por teléfono fijo, que eran caras las internacionales. Entonces nos dejamos de hablar, nos distanciamos mucho. A los 16 ó 17 años nos volvimos a encontrar, la comunicación era mucho más fácil con el messenger, chateábamos por ahí. Nos fuimos acercando otra vez, no habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada. A los 19, 20 años ya nos pusimos de novios”.

Asimismo, Messi aclaró que una de sus cuentas pendientes es conocer un poco más nuestro país: “Tengo pendiente conocer más Argentina porque nunca tuve la oportunidad y es algo que hablamos siempre con Antonella. Quiero poder visitarlo, que tiene lugares maravillosos. Mucha gente me habla de lugares que yo no conozco”.

Por último, además de confesar su pasión por el ping pong, Messi aclaró que al truco “se juega sin flor” y que lo que no puede faltar en un buen asado es “un helado de postre porque me gusta mucho lo dulce”. En tanto, recordó que de chico miraba mucho televisión nacional: “Veía Cebollitas, Chiquititas y Valientes, no me gustan los dibujitos”.