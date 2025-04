La teoría conspirativa que envuelve a la serie Adolescencia y que fue desmentida por su director

En el podcast The News Agents, Thorne, que creó la serie con el actor Stephen Graham, respondió: "Han afirmado que Stephen y yo nos basamos en una historia, y en otra historia, así que intercambiamos razas porque nos basamos aquí y acabó allí, y todo lo demás. Nada más lejos de la realidad". Y continuó: "He contado muchas historias de la vida real en mi vida, y sé el daño que puede causar cuando tomás elementos de una historia de la vida real y los ponés en la pantalla y la gente no se lo espera. No hay ninguna parte de esto que esté basada en una historia real, ni una sola parte".