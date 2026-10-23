Messi recibió la medalla de Asturias de la mano de la Princesa en la previa de los premios + Agregar ámbito en









El astro rosarino asistió al Hotel Reconquista de Oviedo junto a Antonela Roccuzzo para la entrega de insignias previa a la gala principal.

El idolo argentino fue recibido por la princesa Leonor antes del acto central en el Teatro Campoamor. Fundacion Princesa de Asturias

Lionel Messi vivió una jornada de alto reconocimiento institucional en España al recibir la insignia conmemorativa y los atributos correspondientes al Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, el astro rosarino fue recibido en Oviedo por cientos de fanáticos que se acercaron en las inmediaciones de la residencia oficial para acompañar su llegada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La distinción fue anunciada a mediados de año en reconocimiento a su extensa carrera profesional y a sus aportes en materia social. En el acta oficial del jurado se destacaron su talento futbolístico, su constancia en el juego colectivo y la labor humanitaria para facilitar el acceso a la salud y la educación en sectores vulnerables.

Fundacion Princesa de Asturias Así recibió Messi la medalla de Asturias La actividad oficial comenzó durante la mañana en el Salón Covadonga del Hotel Reconquista de Oviedo, donde la princesa Leonor encabezó la audiencia formal con los galardonados de la edición número 46. En ese marco, el rosarino recibió de manos de la heredera de la Corona la insignia que lo acredita como el premiado en el rubro deportivo, una distinción que también incluye una escultura del artista Joan Miró, un diploma y 50.000 euros.

Previo al encuentro con las autoridades, el futbolista participó de actividades con estudiantes de instituciones educativas locales y se acercó a las puertas del hotel para firmar autógrafos a los simpatizantes.

Premios Princesa de Asturias: cómo será la ceremonia El acto central de la entrega de galardones tendrá lugar en las instalaciones del histórico Teatro Campoamor de Oviedo. La gala estará presidida por los reyes de España y contará con discursos de Felipe VI y de la princesa Leonor frente a los representantes de las distintas disciplinas distinguidas en esta edición.

Junto con el capitán argentino, la nómina de premiados incluye a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith en el área de Artes, al estudio japonés Studio Ghibli en Comunicación y Humanidades, al historiador británico Timothy Garton Ash en Ciencias Sociales y a la astronauta estadounidense Christina Koch en la categoría de Concordia. Completan la lista de distinguidos el escritor Julian Barnes en Letras, los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer en Investigación, y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard en Cooperación Internacional. Cómo seguir los Premios Princesa de Asturias en vivo La ceremonia formal de premiación se transmitirá en directo para la Argentina a partir de las 13.30 de este viernes 23 de octubre. La cobertura podrá seguirse mediante los siguientes canales oficiales: RTVE Play : la plataforma de streaming pública de España emitirá el evento de manera gratuita para todos los usuarios

: la plataforma de streaming pública de España emitirá el evento de manera gratuita para todos los usuarios YouTube de RTVE Noticias : la señal informativa ofrecerá el streaming en directo a través de su canal oficial

: la señal informativa ofrecerá el streaming en directo a través de su canal oficial Sitio web de la Fundación Princesa de Asturias : transmisión institucional en directo desde el Teatro Campoamor

: transmisión institucional en directo desde el Teatro Campoamor Canal 24 Horas de RTVE: disponible en las grillas de los principales operadores de televisión por cable y satélite en el país