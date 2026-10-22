La emocionante revelación de Lionel Messi sobre su padre: "Me decía que siempre había una jugada más"

El astro argentino se encuentra en Asturias, España, para recibir un nuevo premio. Antes del comienzo de la ceremonia, que se dará este viernes, Leo fue entrevistado y se emocionó cuando le preguntaron por su papá.

En la previa de la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 , Lionel Messi fue recibido por una multitud en España y este jueves recordó las enseñanzas que le dejó su papá , Jorge, quien falleció el reciente 8 de agosto .

“ Me decía que agarrara la pelota y que lo intentara, salga bien o mal, que no me quede con eso, que siempre había una jugada más … Para ser honesto, estoy muy feliz. De hecho, mi padre estaba muy ilusionado con este premio . Sabíamos que sería difícil estar por los partidos que tenía, pero él insistió mucho para que viniéramos aquí estos días y recibiera este premio ”, reveló Messi con una sonrisa en su rostro mientras lo recordaba.

Y agregó: “Va más allá de lo que una persona hace dentro del campo, o de lo que he hecho durante toda mi carrera profesional. Él estaba muy feliz con este reconocimiento, así que seguramente que también lo está disfrutando ”.

El viernes por la tarde, el astro argentino recibirá el galardón que se diferencia de los otros que ganó debido a que reconoce la labor humanitaria de las personas y su influencia dentro de la sociedad . Otros deportistas reconocidos que se lo llevaron fueron Serena Williams, Rafael Nadal, Carolina Marín, Eliud Kipchoge, Lindsey Vonn, los hermanos Gasol y Michael Schumacher .

Mientras tanto, este jueves por la noche estará en una ceremonia en Oviedo junto a los reyes de España , quienes son los encargados de otorgar este premio. Además, su mujer, Antonella Roccuzzo, viajó para acompañarlo.

Messi y la felicidad de volver a España

Antes de subirse al escenario del Teatro Campoamor de Oviedo, con la presencia de la Familia Real, Messi pasó por el Palacio de Deportes de la ciudad para que más de 6.000 niños y estudiantes se reunieran para escucharlo. Antes de arrancar, el argentino, dijo: “Recibir este cariño es una felicidad enorme… El fútbol es un juego para pasar el rato y para hacer amigos ante todo”, reconoció.

Por otro lado, en la entrevista con la Agencia EFE, recordó su paso por el Barcelona, en donde ganó todos los títulos posibles de Europa. Además, también puntualizó en lo que fue el ciclo de Pep Guardiola entre 2008 y 2012 como su entrenador.

Messi en su llegada al Palacio de Deportes.

“Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos, de cómo disfrutábamos de jugar, de ganar, de conseguir cosas importantes, pero sobre todo de cómo disfrutábamos del día a día, de los entrenamientos. La pasábamos muy bien”, aseguró.

Qué es el Premio Princesa de Asturias que recibirá Messi

Creado en 1987, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue a deportistas e instituciones que contribuyen al desarrollo del deporte y representan valores como el esfuerzo, la superación, el respeto y la humildad.

La ceremonia se celebra cada año en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. Los ganadores reciben una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.

El Premio Princesa de Asturias que recibirá Messi.

En el caso de Messi, el galardón pone el foco tanto en su dimensión deportiva como en su influencia fuera del campo. A lo largo de su carrera, el argentino construyó un palmarés extraordinario y se convirtió en una referencia mundial, mientras que su labor solidaria también forma parte de su legado.

La visita a Oviedo representa, además, una pausa en su calendario profesional para recibir una distinción que trasciende los límites del fútbol. Tras la ceremonia y los actos oficiales, el astro rosarino volverá a Miami para continuar con la actividad del Inter, en una temporada en la que su figura mantiene un enorme peso deportivo, comercial y global.