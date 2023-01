Tiró las cartas, predijo el título en Qatar y ahora adelantó cómo le irá a Argentina en 2026

Allí, en Estados Unidos, México y Canadá, Argentina intentará bordar su cuarta estrella de la mano de una generación que se formó para seguir conquistando trofeos. No será fácil, claro, sobre todo si tenemos en cuenta que Lionel Messi posiblemente ya no esté con el equipo. Aunque la esperanza de ver una vez más (o dos) al mejor jugador del mundo está intacta.

Qué pasará con el destino del seleccionado, no lo sabemos, por lo menos nosotros. Pero Kevin (@BlackVidente en Twitter), un tarotista argentino de 32 años, se animó a tirar las cartas para conocer la suerte del equipo en las próximas competencias (Copa América y el Mundial de 2026), habiendo ya acertado el destino de campeón de la Selección en Qatar.

“Lo que hago es leer tarot y tirar runas para saber que va a pasar con tal seleccionado o equipo de fútbol sea cual sea; la predicción con Argentina campeona del mundo 2022 la hice hace 1 año y medio y la publiqué en mi cuenta de Twitter”, recordó el joven en diálogo con Ámbito.

Y adelantó: “El futuro de la Selección en estos próximos 8 años es tremendamente positivo, ya que los aspectos benéficos del equipo tienen una duración de 10 años”.

¿Gritará campeón?

Según precisó Kevin, Argentina “llegará seguro a la final en 2026, la ganará contra algún europeo fuerte y me arriesgo a decir que otra vez se dará contra Alemania o Inglaterra. Ya para el 2030 lo veo también muy positivo para llegar muy lejos, ya que sería la cúspide de todo lo logrado ya anteriormente con mucho esfuerzo y sacrificio. Sé que hubo muchas críticas hace años por no ganar nada, pero la gente va a estar enamorada de esta Selección, van a cambiar jugadores, eso es más que obvio pero aparecerán otras estrellas sin tanto nombre que harán el trabajo de estos chicos que ya quedaron en la historia”.

Sobre sus inicios en la astrología, recordó “empecé con la astrología mundana y deportiva hace 8 años, estudie en un instituto acá en Chile donde vivo actualmente y la verdad que me encantó; todo empezó como un hobby pero me seguí perfeccionando para poder dar pronósticos más acertados de lo que realmente me interesaba que es el fútbol. Comencé con los equipos chilenos y terminé con los equipos argentinos y la Selección. También uso la herramienta de las cartas y las runas”, agregó.

Cómo lo hace

“Para ver semejante logro siempre analizo, observo el primer partido y el último; a partir de ese momento hago una comparación con la carta de Argentina en sí, veo si hay alegrías o decepciones. En la carta natal de Scaloni, por ejemplo, como la de Argentina, había mucha ilusión y trabajo duro por lidiar”, señaló.

Asimismo, confía en que “el destino ya está escrito y cada individuo u organización tiene un principio y un fin, también en ese lapso de etapas duras como las que tuvo Argentina y gloriosas como las que va a empezar a tener de ahora en más. La próxima Copa América seguramente la gane Argentina sin mucho esfuerzo. Es un hecho”.

Más mundiales

Por último, Kevin aportó otro dato alentador que ubica a la Selección Argentina en una posición inmejorable y transitando una etapa gloriosa llena de títulos.

“Sencillamente, Argentina, por la carta debut en mundiales que inicia en el 1930 en Uruguay, marca que ganará más mundiales y seguirá siendo una potencia muy importante en Sudamérica igualando al mismísimo Brasil en estrellas en un futuro cercano. Seguirán apareciendo mejores jugadores que querrán ganar todo y lo conseguirán. Además, la relación entre el equipo y el público ya se forjo para estar más unidos que nunca, no como hace años que la gente estaba un poco enojada con las actitudes que veía y decepciones que pasaron. Para mí y según lo que vi, Argentina conseguirá 2 estrellas más y las mismas las va a obtener en el lapso de 15 años. La más próxima será en el 2026”, concluyó.