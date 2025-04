El cardenal Müller aseguró que la Iglesia "no es una organización internacional humanitaria y social"

“Se ha acabado un capítulo en la historia de la Iglesia. Claramente el último juicio corresponde a Dios, no podemos juzgar a las personas. Pero si hablamos de su pontificado, hay opiniones distintas ”, señaló Müller en una entrevista. Su declaración resume el tono crítico que mantuvo hacia el liderazgo de Francisco, especialmente desde su posición dentro del ala conservadora de la Curia.

Müller, quien fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se ha consolidado como una figura referencial para los sectores que cuestionan al papa argentino . Tras su fallecimiento, el cardenal participará en el próximo cónclave como uno de los electores , ya que aún no ha cumplido los 80 años (tiene 77).

Entre las decisiones más cuestionadas por Müller se encuentra el acuerdo con el gobierno chino que permite el nombramiento conjunto de obispos, a pesar de la ausencia de vínculos diplomáticos formales: “Se debe llegar a acuerdos con estos potentes dictadores pero no podemos traicionar los principios de nuestra fe, no podemos aceptar que comunistas ateos, enemigos de la humanidad, escriban nuestros libros de catequismo o lleven a las iglesias imágenes de Xi Jinping. No podemos aceptar que los comunistas nombren obispos”, defiende.