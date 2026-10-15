Nike pierde u$s2.114 millones de valor de marca y enciende una señal de alerta para el negocio deportivo global

La compañía estadounidense sigue siendo la marca deportiva más valiosa del mundo, pero su valoración cayó un 7,2% en 2026 y perdió 14 posiciones en el ranking global. Red Bull, Gatorade y Lululemon avanzan. Para la industria deportiva argentina, el movimiento expone cómo la construcción de marca, el marketing y la capacidad de generar ingresos sostenibles se convierten en activos estratégicos en un mercado cada vez más competitivo.

Nike sigue siendo la marca deportiva más valiosa del mundo, pero pierde un 7,2% en 2026.

Nike conserva el liderazgo mundial entre las marcas deportivas, pero su retroceso refleja los desafíos financieros de una industria que necesita transformar la notoriedad comercial en ventas, rentabilidad y crecimiento sostenido. Según el Global 500 2026 de Brand Finance, la compañía estadounidense tiene un valor de marca de u$s27.314 millones, frente a los u$s29.428 millones del año anterior. La diferencia equivale a una pérdida de u$s2.114 millones, un descenso del 7,2%.

La caída también se trasladó a la clasificación internacional: Nike pasó del puesto 66 al 80, pese a conservar la máxima calificación de fortaleza de marca, AAA+. El resultado pone de manifiesto una distinción central para el análisis financiero: el valor de marca no equivale a la facturación, la capitalización bursátil ni las ganancias de una empresa, sino que constituye una estimación económica del activo intangible que representa su nombre comercial.

Para el negocio deportivo, ese activo tiene consecuencias concretas. Influye en la capacidad de fijar precios, captar consumidores, negociar contratos de patrocinio, ampliar mercados y sostener la demanda. Cuando su valoración disminuye, la señal para los inversores y para el sector es que incluso las marcas más reconocidas necesitan revisar su estrategia comercial.

El retroceso de Nike no es un fenómeno aislado. Adidas también perdió posiciones en el Global 500: pasó del puesto 111 al 120, mientras que su competidor estadounidense retrocedió 14 lugares. Ambas compañías buscan proteger el valor de sus marcas y reducir la dependencia de las campañas orientadas exclusivamente a generar resultados comerciales inmediatos.

El consejero delegado de Nike, Elliott Hill, señaló que la empresa está trasladando recursos desde el marketing de rendimiento hacia el marketing de marca. La estrategia apunta a reforzar la identidad comercial, recuperar la conexión con los consumidores y sostener la demanda a largo plazo.

Para una compañía de esta escala, la decisión implica administrar una inversión que no siempre produce resultados inmediatos. Las campañas de conversión buscan ventas en el corto plazo; las destinadas a construir marca intentan fortalecer la preferencia del consumidor y defender los márgenes futuros.

Adidas, bajo la conducción de Bjørn Gulden, también trabaja para proteger su posicionamiento. Sin embargo, los resultados de ambas empresas muestran que el reconocimiento global no garantiza una mejora automática en el valor económico de una marca.

Red Bull gana terreno y cambia el mapa competitivo

Mientras Nike y Adidas retroceden, Red Bull avanzó 30 posiciones, desde el puesto 238 al 208. Su evolución refleja un modelo comercial que integra la venta de bebidas energéticas con una estrategia global de contenidos, eventos y propiedades deportivas.

Gatorade también registró un avance importante, al pasar del puesto 313 al 279, mientras que Lululemon escaló del 463 al 433. ESPN subió del puesto 500 al 463. En sentido contrario, Decathlon cayó del 208 al 226 y Monster retrocedió seis posiciones, hasta el puesto 275.

Nike, Adidas y Red Bull son las marcas vinculadas al deporte mejor posicionadas en el Global 500 2026, el ranking de las marcas más valiosas del mundo elaborado por Brand Finance. Madring

La comparación es relevante desde el punto de vista financiero: el negocio deportivo ya no depende únicamente de fabricantes de indumentaria y calzado. Las bebidas, el entretenimiento, la distribución y la ropa vinculada con el bienestar compiten por una porción creciente del gasto de los consumidores.

Red Bull, en particular, muestra cómo una estrategia de marketing integrada con el deporte puede convertirse en una ventaja competitiva. El patrocinio deja de ser solamente un gasto publicitario y pasa a formar parte de una estructura comercial que busca generar reconocimiento, contenido, audiencias y oportunidades de negocio.

Qué significa para la industria deportiva argentina

Para la Argentina, donde clubes, federaciones, organizadores de eventos y empresas deportivas compiten por recursos comerciales, la evolución de estas marcas deja una lección económica: construir una marca sólida puede ser tan importante como obtener resultados deportivos.

Los clubes argentinos cuentan con activos comerciales que exceden el rendimiento del equipo: sus comunidades de hinchas, la venta de indumentaria, los acuerdos de patrocinio, los derechos audiovisuales, los contenidos digitales y la explotación de sus estadios. Sin embargo, convertir esa popularidad en ingresos previsibles exige planificación, profesionalización comercial y capacidad para medir el retorno de cada inversión.

La comparación con Nike, Adidas o Red Bull no supone equiparar sus escalas económicas con las del mercado argentino. La diferencia de tamaño es sustancial. El punto en común está en la gestión del activo intangible: una marca fuerte puede ampliar las oportunidades de patrocinio, mejorar la capacidad de negociación y generar nuevas fuentes de ingresos, siempre que exista una estrategia comercial capaz de monetizarla.

En un contexto de restricciones presupuestarias y necesidad de diversificar recursos, los clubes tienen incentivos para desarrollar productos comerciales propios, fortalecer sus canales digitales, ampliar sus acuerdos con patrocinadores y explotar mejor sus instalaciones. La clave es que esas iniciativas se traduzcan en ingresos recurrentes y no dependan exclusivamente de una campaña, una transferencia o una buena temporada deportiva.

Para las empresas que invierten en deporte, el desafío es similar. Los patrocinios deben evaluarse por su capacidad de generar visibilidad, ventas, fidelización y posicionamiento, además de su impacto institucional. La exposición de una marca en una camiseta o en un estadio puede tener valor, pero su rentabilidad depende de cómo se integra con el resto de la estrategia comercial.

Un mercado global que vale u$s10,4 billones

La evolución de las marcas deportivas se produce en un escenario de crecimiento del valor global. Brand Finance estima que las 500 marcas más valiosas del mundo alcanzaron en conjunto los u$s 10,4 billones en 2026, un 11% más que en 2025.

Apple lidera el ranking con u$s 607.600 millones, seguida por Microsoft y Google. NVIDIA también se destacó por su avance en la clasificación, mientras que Revolut registró el mayor crecimiento porcentual del valor de marca, con un 239%. Tesla, en cambio, sufrió una caída del 36%, la más pronunciada del informe. YouTube obtuvo una puntuación de fortaleza de marca de 95,3 sobre 100.

El comercio minorista, por su parte, descendió del segundo al quinto puesto entre los sectores analizados, después de registrar una reducción del 34% en su valor total de marca. El contraste demuestra que el crecimiento agregado de las grandes marcas no beneficia por igual a todas las industrias ni a todas las compañías.