Premios Princesa de Asturias 2026: a qué hora recibe Messi su premio y cómo será la ceremonia + Agregar ámbito en









El astro rosarino será galardonado en el Teatro Campoamor durante la tarde de este viernes.

La llegada del argentino desató una fiesta de hinchas en las calles de la ciudad asturiana. Fundacion Princesa de Asturias

Lionel Messi se encuentra en la ciudad de Oviedo para ser distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento internacional que celebra tanto su carrera como sus valores fuera de la cancha. La llegada del astro argentino al Hotel de la Reconquista generó un importante despliegue de fanáticos que se acercaron a las inmediaciones para acompañar su estadía.

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La ceremonia central se desarrollará en el emblemático Teatro Campoamor y reunirá a grandes referentes de la cultura, la ciencia y el deporte internacional. El acto contará con la presencia de la familia real española y repasarán los hitos de los distinguidos en las diversas categorías.

Por qué Messi recibe el premio Princesa de Asturias La elección de Messi va mucho más allá de las estadísticas futbolísticas acumuladas a lo largo de su carrera. En el acta formal de resolución, el jurado destacó su "deslumbrante talento", su "excepcional trayectoria deportiva" y la "formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

En la misma línea, el comité evaluador destacó que se trata del "jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol" y pone el foco en su comportamiento dentro del campo. Se valoró especialmente su "constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo", atributos que trascienden los trofeos y lo convirtieron en una figura de referencia para distintas generaciones.

La Princesa de Asturias le entregó a Messi su medalla La agenda comenzó por la mañana en el Hotel de la Reconquista con los saludos protocolares. En esa audiencia previa, la princesa Leonor entregó de manera individual las insignias conmemorativas a los galardonados de las distintas categorías y el rosarino recibió su atributo oficial.

De la recepción matutina también participaron los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la infanta Sofía. Todos compartieron la bienvenida a los distinguidos antes del traslado del protocolo al escenario principal del Teatro Campoamor, donde se entregará el trofeo definitivo. A qué hora es la ceremonia en Argentina y cómo verlo en vivo El acto central en el Teatro Campoamor iniciará a las 13.30 (hora de Argentina). Durante la gala, se realizará la entrega formal de las estatuillas diseñadas por Joan Miró, las insignias y los diplomas a cada uno de los homenajeados. La transmisión completa de la ceremonia podrá seguirse en directo a través de los siguientes canales oficiales: RTVE Play : la plataforma gratuita de streaming de la televisión pública española transmitirá el evento completo

: la plataforma gratuita de streaming de la televisión pública española transmitirá el evento completo YouTube de RTVE Noticias : emisión abierta en alta definición mediante la señal del canal informativo

: emisión abierta en alta definición mediante la señal del canal informativo Página institucional de la Fundación Princesa de Asturias : cobertura en directo desde el escenario del Teatro Campoamor

: cobertura en directo desde el escenario del Teatro Campoamor Canal 24 Horas de RTVE: señal disponible en las grillas de televisión por cable y satélite de la Argentina