PSG y Barcelona se enfrentarán pese a las protestas ocurridas en Francia

Luego de varios días de movilizaciones del pueblo francés ante el aumento de la inflación que generó un caos en varias ciudades, políticos del país confirmaron que el encuentro por la Champions League no será suspendido.

El PSG y Barcelona se enfrentarán por la Champions League, pese a los conflictos en Francia.

Se confirmó que el partido por la UEFA Champions League entre el París Saint-Germain y el Barcelona , en Francia, se llevará a cabo pese a que los disturbios movilizaron a una gran parte del país y dejaron a varios heridos detrás de él.

Según Laurent Núñez, ministro del Interior de Francia, el partido se llevará a cabo pase lo que pase: “ Se ha planteado la posibilidad de posponer eventos. La cuestión no se plantea para el partido de PSG contra Barcelona de mañana . Los partidos no están en entredicho”, aseguró en la mañana europea.

Lo curioso de este desenlace es que el encuentro se disputará en el Parque de los Príncipes , en París, a tan solo 11 kilómetros de uno de los lugares que fue el foco de conflicto en el país: la Plaza de la República y los alrededores del Museo del Louvre .

Las manifestaciones por parte de los franceses se llevaron a cabo por, en su mayoría, estudiantes, y potenciados por los chalecos amarillos, quienes salieron a la calle para protestar por la inflación en el país , el encarecimiento de la vida y la degradación de los servicios públicos , entre otras varias causas.

A pesar de querer marchar por los derechos que les corresponden, según los balances provisionales, los disturbios dejaron un alrededor de 2.400 detenidos , 1.000 agentes y bomberos heridos , una persona fallecida , tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, y 3.000 comercios asaltados .

En cuanto al espectáculo deportivo, las declaraciones de Núñez se dieron posterior a que el primer ministro Sébastien Lecornu anuncie que estaban programando una serie de toques de queda para ciertas zonas del país con la intención de ordenar a las ciudades nuevamente y, sobre todo, devolverle la tranquilidad al pueblo francés.

El PSG y el Barcelona, un duelo centrado en el fútbol

A pesar de los conflictos ocurridos en París, el técnico del PSG, Luis Enrique, fue consultado en conferencia de prensa previo al duelo sobre los acontecimientos sucedidos y prefirió salteárselos: “No, no soy la persona para hablar de este tema. Estoy para hablar de fútbol, aunque a nadie le gusta la violencia”, expresó el español.

Luis Enrique, sin opinión de los conflictos. Noticias Argentinas

Por otro lado, este será un encuentro entre dos de los favoritos a llevarse el título a fin de temporada, por lo que la “final anticipada” será un espectáculo para todo el mundo. Sin ir más lejos, si se juntan los partidos de ambos equipos, en total tienen 72 goles en apenas 20 partidos, juntando su liga local y la Champions.

Si bien este encuentro es parte de la fase de liga y el resultado final no sentenciará la eliminación del otro, ambos ganaron sus dos primeros partidos y ocupan la primera posición en las ligas de sus países, aunque solo el Barcelona todavía no perdió ningún partido, mientras que el conjunto francés lo hizo contra el Mónaco en la tercera fecha de la Ligue 1.