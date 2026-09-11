El negocio de la Champions League se expande: alcanza 1.900 millones de espectadores y dispara un 40% el valor para sus patrocinadores + Agregar ámbito en









La competición europea consolida una base de 860 millones de fanáticos globales y genera más de 1.500 millones de interacciones en plataformas digitales. La UEFA modifica su estrategia comercial y entierra los contratos tradicionales a tres años para dar paso a un modelo de sponsoreo flexible, unificado y de mayor escala financiera.

La Champions League supera los 1.900 millones de espectadores y eleva un 40% el valor para patrocinadores X

La Champions League atraviesa uno de sus momentos financieros más sólidos y consolida su posición como la gran maquina de ingresos del fútbol internacional.

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Durante la temporada 2025-2026, la máxima competición europea de clubes alcanzó una audiencia acumulada de 1.900 millones de espectadores a nivel global, lo que representa su mayor alcance mediático desde el ciclo 2017-2018. Este crecimiento, impulsado en gran medida por la adopción del nuevo formato de competición introducido en el período 2024-2025, impacta de forma directa en las métricas de negocio.

Según datos recopilados por la consultora Nielsen Sports, el valor mediático de los patrocinios creció entre un 30% y un 40% respecto a la temporada previa, medido bajo la escala del Quality Index.

El fenómeno no responde únicamente a la transmisión tradicional, sino a la consolidación de una masa crítica de consumidores en todo el planeta. La UEFA cuenta hoy con una base de 860 millones de aficionados, una cifra que según Nielsen Fan Insights equipara la dimensión global del torneo con el alcance de la Premier League británica.

PSG bicampeón de la Champions League, una competición que congrega a más de 860 millones de aficionados y registra 1.510 millones de interacciones en redes sociales, mientras el mercado de patrocinios avanza hacia contratos más flexibles. X A este volumen de audiencia televisiva se le suma el peso creciente del ecosistema digital, donde el contenido asociado a los socios comerciales superó los 1.510 millones de interacciones totales entre los canales de la propia UEFA, los clubes, los futbolistas y los medios de comunicación. En plataformas clave como TikTok e Instagram, cada publicación oficial con presencia de marca alcanzó un valor mediático promedio de casi u$s98.5.

Este escenario sirve como antesala para la entrada en vigencia de la nueva estrategia comercial proyectada para el ciclo 2027-2028, desarrollada en alianza con la firma Relevent. Sin embargo, el mercado de patrocinios ya exhibe transformaciones profundas en la estructura de los acuerdos. El movimiento más representativo es la salida de Heineken tras una alianza histórica de tres décadas, siendo reemplazada por AB InBev. Más allá del cambio de nombres, la UEFA está abandonando de forma definitiva los contratos rígidos estructurados en ciclos trienales para implementar plazos adaptados a la estrategia de cada anunciante. Muestra de esta flexibilidad son las firmas recientes con AB InBev por seis años o con la tecnológica Haier por un plazo de cuatro. Al mismo tiempo, la comercialización de derechos atraviesa un proceso de reconfiguración estructural. Las negociaciones ya no se enfocan de manera aislada en la Champions League, sino que integran en un mismo paquete comercial a las tres categorías del fútbol masculino europeo, sumando a la Europa League y la Conference League. Por su parte, las competiciones femeninas mantienen sus paquetes de ventas independientes, aunque con una marcada convergencia de marcas en busca de presencia transversal. Con un valor medio que actualmente supera los u$s50 millones anuales por contrato, los analistas proyectan que la integración multicompetición eleve de forma sustancial el ticket promedio de los acuerdos en el próximo ciclo, en un mercado donde las multinacionales demandan horizontes de inversión más largos, estructuras flexibles y retornos medibles tanto en la pantalla en vivo como en las plataformas digitales.